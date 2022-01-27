https://tr.sputniknews.com/20220127/suudi-arabistan-kabeyi-metaverse-evrenine-acti-1053175225.html

Suudi Arabistan Kabe'yi metaverse evrenine açtı

Suudi Arabistan Kabe'yi metaverse evrenine açtı

Metaverse dünyasına adım atan ülkeler arasına giren Suudi Arabistan, Kabe ve hac mekanlarının simülasyonunu sanal aleme taşıdı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T08:34+0300

2022-01-27T08:34+0300

2022-01-27T08:34+0300

dünya

suudi arabistan

kabe

metaverse

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Suudi Arabistan, Müslümanların Kabe üzerindeki Hacerülesved taşını sanal olarak ziyaret etmelerini sağlayan bir Metaverse girişimi başlattı. Müslümanların bu taşı ziyaret etmesi, "Sanal Hacerülesved" adı verilen bir teknoloji girişimiyle metaverse evrenine taşındı. Bu sayede ziyaret, sanal ortamda mümkün hale geliyor.Kâbe'nin baş imamı olan Abdurrahman Sudeysi'nin geçen ay açılışını yaptığı sanal ziyaret girişimi, Ümmü'l-Kurra Üniversitesi'yle Sergiler ve Müze İşleri İdaresi'nin ortak projesiydi. Sudeysi, Mekke ve Medine camilerinin çok sayıda tarihi ve İslami miras içerdiğini ve bunun herkes için dijitalleştirilmesi gerektiğini söyledi.Mescid-i Haram'ın resmi Facebook sayfasından yapılan paylaşımda da, söz konusu girişimin, Müslümanların "Mekke'ye hac ziyaretinden önce Hacerülesved'i deneyimlemelerini" sağladığı ifade edildi.Projede sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla insanların kendi evlerinden ziyaret edebileceği, Mekke'deki başlıca hac mekanlarının bir simülasyonu yer alıyor.Bu simülasyonun sadece görme ve işitme duyusuna hitap etmediğini, aynı zamanda kullanıcıların dokunma ve koku deneyimlerini de yaşayacağı ifade ediliyor.

suudi arabistan

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suudi arabistan, kabe, metaverse