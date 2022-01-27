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https://tr.sputniknews.com/20220127/suudi-arabistanin-kurulus-tarihi-1727-olarak-degistirildi-1053207580.html
Suudi Arabistan'ın kuruluş tarihi 1727 olarak değiştirildi
Suudi Arabistan'ın kuruluş tarihi 1727 olarak değiştirildi
Suudi Arabistan'da ülkenin kuruluş tarihinin "22 Şubat 1727" olarak ilan edilmesine karar verildi. Karar, Kralı Selman'ın imzasını taşıyan kararname ile... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T20:41+0300
2022-01-27T20:41+0300
dünya
ortadoğu
suudi arabistan
selman bin abdulaziz
arap yarımadası
tarih
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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in konuya ilişkin çıkardığı kararname resmi haber ajansı SPA'da yer aldı. Kararnamenin, devletin kökleriyle duyulan gurur ve vatandaşların 3 asır önceki Muhammed bin Suud dönemi yöneticilerine olan derin bağlılığından hareketle çıkartıldığı ifade edildi. Kararnamede kararın gerekçesi şu ifadelerle açıklandı: Modern dönem Suudi Arabistan Krallığı 23 Eylül 1932'de kurulmuş, ilk kral da Abdulaziz bin Abdurrahman olmuştu.
suudi arabistan
arap yarımadası
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ortadoğu, suudi arabistan, selman bin abdulaziz, arap yarımadası, tarih

Suudi Arabistan'ın kuruluş tarihi 1727 olarak değiştirildi

20:41 27.01.2022
© AFP 2021 / Taha SalehSuudi Arabistan bayrağı
Suudi Arabistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AFP 2021 / Taha Saleh
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Suudi Arabistan'da ülkenin kuruluş tarihinin "22 Şubat 1727" olarak ilan edilmesine karar verildi. Karar, Kralı Selman'ın imzasını taşıyan kararname ile duyuruldu.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in konuya ilişkin çıkardığı kararname resmi haber ajansı SPA'da yer aldı.
Kararnamenin, devletin kökleriyle duyulan gurur ve vatandaşların 3 asır önceki Muhammed bin Suud dönemi yöneticilerine olan derin bağlılığından hareketle çıkartıldığı ifade edildi.
Kararnamede kararın gerekçesi şu ifadelerle açıklandı:
"İlk Suudi Devleti 1727'de kurulmuş ve 1818'e kadar devam etmiştir, başkenti Diriye'dir ve yüzyıllarca süren istikrarsızlık ve bölünmüşlükten sonra Arap yarımadasında güvenlik ve birliği tesis etmiştir. Turki bin Abdullah bin Muhammed bin Suud ise 1824'ten 1891'e kadar hüküm süren ikinci Suudi Devleti'ni kurmayı başarmıştır. Bundan 10 yıl sonra Kral Abdulaziz bin Abdurrahman Faysal Al Suud 1902'de, Suudi Arabistan Krallığı adıyla üçüncü Suudi Devleti'ni kurmuştur. İlk Suudi Devleti'nin kuruluşu Şubat 1727 yılına denk geldiği için 22 Şubat'ın 'kuruluş günü' olarak kabul edilerek resmi tatil ilan edilmesine karar verilmiştir."
Modern dönem Suudi Arabistan Krallığı 23 Eylül 1932'de kurulmuş, ilk kral da Abdulaziz bin Abdurrahman olmuştu.
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