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Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma: 3 Tacik asker yaralandı
Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma: 3 Tacik asker yaralandı
Tacikistan-Kırgızistan sınırında yaşanan çatışma sonucunda ilk belirlemelere göre 3 Tacik askerinin yaralandığı belirtildi. Çatışmanın devam ettiği... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T19:09+0300
2022-01-27T19:10+0300
dünya
tacikistan
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asker
çatışma
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Kırgızistan Sınır Güvenlik Servisi, Kırgız ve Tacik sınır muhafızları arasında çatışma yaşandığını duyurdu.Çatışmanın, Kırgızistan'ın İsfana ve Batken kentlerini birbirine bağlayan karayolunun Tacik ordusu tarafından trafiğe kapatılması nedeniyle çıktığını belirten Sınır Güvenlik Servisi, Tacik tarafı bomba atarlar ve havan topları kullandığını ifade etti.Sputnik muhabirinin bölgeden aktardığına göre çatışmada 3 Tacik askeri yaralandı.Tacikistan Sınır Güvenlik Servisi ise, ilk ateş açan tarafın Kırgızlar olduğunu ve Tacik güvenlik güçlerinin karşılık verdiğini bildirdi.İki ülkenin bürokratlarının gerilimi düşürmek için sınır bölgesine gittiği açıklanırken sınırda alarm durumu ilan edildiği ve iki ülkeden güvenlik güçlerinin bölgeye intikal ettiği ifade edildi.Bu arada Sputnik muhabiri, Tacik tarafının ateşi kestiği bilgisini paylaştı.
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tacikistan, sputnik, asker, çatışma

Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma: 3 Tacik asker yaralandı

19:09 27.01.2022 (güncellendi: 19:10 27.01.2022)
© Sputnik / Эламан Карымшаков / Fotoğraf bankasına girKırgızistan - Tacikistan sınırı
Kırgızistan - Tacikistan sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© Sputnik / Эламан Карымшаков
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Tacikistan-Kırgızistan sınırında yaşanan çatışma sonucunda ilk belirlemelere göre 3 Tacik askerinin yaralandığı belirtildi. Çatışmanın devam ettiği bildiriliyor.
Kırgızistan Sınır Güvenlik Servisi, Kırgız ve Tacik sınır muhafızları arasında çatışma yaşandığını duyurdu.
Çatışmanın, Kırgızistan'ın İsfana ve Batken kentlerini birbirine bağlayan karayolunun Tacik ordusu tarafından trafiğe kapatılması nedeniyle çıktığını belirten Sınır Güvenlik Servisi, Tacik tarafı bomba atarlar ve havan topları kullandığını ifade etti.
Sputnik muhabirinin bölgeden aktardığına göre çatışmada 3 Tacik askeri yaralandı.
Tacikistan Sınır Güvenlik Servisi ise, ilk ateş açan tarafın Kırgızlar olduğunu ve Tacik güvenlik güçlerinin karşılık verdiğini bildirdi.
İki ülkenin bürokratlarının gerilimi düşürmek için sınır bölgesine gittiği açıklanırken sınırda alarm durumu ilan edildiği ve iki ülkeden güvenlik güçlerinin bölgeye intikal ettiği ifade edildi.
Bu arada Sputnik muhabiri, Tacik tarafının ateşi kestiği bilgisini paylaştı.
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