https://tr.sputniknews.com/20220127/tanimadigi-3-kisiye-el-salladi-gogsunden-bicaklandi-1053193949.html

Tanımadığı 3 kişiye el salladı, göğsünden bıçaklandı

Tanımadığı 3 kişiye el salladı, göğsünden bıçaklandı

Bursa'da tanımadığı 3 kişiye el sallayan Muhammet Karabulut, çıkan kavgada göğsünden bıçaklanarak yaralandı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T15:26+0300

2022-01-27T15:26+0300

2022-01-27T15:26+0300

yaşam

bıçaklama

bursa

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Ormanlaryolu Caddesi'nde Muhammet Karabulut, iddiaya göre tanımadığı 3 kişiye el salladı.Bu kişilerle Karabulut arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Karabulut göğsünden bıçaklandı.Saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası Karabulut kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Karabulut, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan Karabulut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Karabulut ilk ifadesinde; yoldan geçen tanımadığı 3 kişiye el salladığını, daha sonra tartışmaya başladıklarını ve olayın kavgaya dönüştüğünü söyledi.Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

bursa

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bıçaklama, bursa