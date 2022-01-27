https://tr.sputniknews.com/20220127/tarim-ve-orman-bakanligina-bazi-urunlerin-ihracatinda-donemsel-duzenleme-yetkisi-1053176034.html

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bazı ürünlerin ihracatında dönemsel düzenleme yetkisi

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bazı ürünlerin ihracatında dönemsel düzenleme yetkisi

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapabilecek. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T09:34+0300

2022-01-27T09:34+0300

2022-01-27T09:34+0300

ekonomi

çiftçi

tarım ve orman bakanlığı

yetki

ihracat

tarımsal destek ödemeleri

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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğle Tarım ve Orman Bakanlığı, belirlenen ürünlerin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkili kılındı.Söz konusu tarım ürünleri patates (taze veya soğutulmuş), domates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, kuru sarımsak, hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş), fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytinler, adi fasulye, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuzlar, elma, zeytinyağı ve fraksiyonları, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, tavuk yumurtaları ve tereyağı olarak belirlendi.Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 31 Aralık 2022'ye kadar uygulanacak.

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çiftçi, tarım ve orman bakanlığı, yetki, ihracat, tarımsal destek ödemeleri