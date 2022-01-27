https://tr.sputniknews.com/20220127/tarim-ve-orman-bakanligina-bazi-urunlerin-ihracatinda-donemsel-duzenleme-yetkisi-1053176034.html
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bazı ürünlerin ihracatında dönemsel düzenleme yetkisi
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bazı ürünlerin ihracatında dönemsel düzenleme yetkisi
Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapabilecek. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T09:34+0300
2022-01-27T09:34+0300
2022-01-27T09:34+0300
ekonomi
çiftçi
tarım ve orman bakanlığı
yetki
ihracat
tarımsal destek ödemeleri
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğle Tarım ve Orman Bakanlığı, belirlenen ürünlerin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkili kılındı.Söz konusu tarım ürünleri patates (taze veya soğutulmuş), domates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, kuru sarımsak, hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş), fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytinler, adi fasulye, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuzlar, elma, zeytinyağı ve fraksiyonları, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, tavuk yumurtaları ve tereyağı olarak belirlendi.Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 31 Aralık 2022'ye kadar uygulanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220124/arsa-tarla-ve-is-yeri-satislari-15-milyon-adedi-asarak-rekor-kirdi-1053066387.html
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çiftçi, tarım ve orman bakanlığı, yetki, ihracat, tarımsal destek ödemeleri
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bazı ürünlerin ihracatında dönemsel düzenleme yetkisi
Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapabilecek.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle Tarım ve Orman Bakanlığı, belirlenen ürünlerin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkili kılındı.
Söz konusu tarım ürünleri patates (taze veya soğutulmuş), domates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, kuru sarımsak, hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş), fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytinler, adi fasulye, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuzlar, elma, zeytinyağı ve fraksiyonları, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, tavuk yumurtaları ve tereyağı olarak belirlendi.
Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 31 Aralık 2022'ye kadar uygulanacak.