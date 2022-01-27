https://tr.sputniknews.com/20220127/tcmb-rezervlerinde-yukselis-1053194167.html
Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş
Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri geçen hafta artış kaydetti. Net rezervlerde artış yaklaşık 2 milyar dolar oldu. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T15:23+0300
2022-01-27T15:23+0300
2022-01-27T15:23+0300
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinde geçen hafta artış kaydedildi.Verilere göre toplam rezervler 21 Ocak haftasında 110.1 milyar dolara çıktı. Bir önceki hafta bu rakam 109.8 milyar dolar olmuştu.Aynı haftada net rezervlerde hızlı bir artış görüldü. Buna göre Merkez Bankası'nın net rezervleri 7.5 milyar dolardan 9.3 milyar dolara yükseldi.Swap hariç veriye bakıldığında ise 21 Ocak haftasında net rezervlerin eksi 55.6 milyar dolar olduğu izlendi. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler eksi 56.7 milyar dolardı.
https://tr.sputniknews.com/20220127/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-yilin-ilk-enflasyon-raporunu-sunuyor-1053178913.html
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), dolar, merkez bankası, tcmb, döviz, dolar/tl, döviz kurları, rezerv, döviz kuru
Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri geçen hafta artış kaydetti. Net rezervlerde artış yaklaşık 2 milyar dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinde geçen hafta artış kaydedildi.
Verilere göre toplam rezervler 21 Ocak haftasında 110.1 milyar dolara çıktı. Bir önceki hafta bu rakam 109.8 milyar dolar olmuştu.
Aynı haftada net rezervlerde hızlı bir artış görüldü. Buna göre Merkez Bankası'nın net rezervleri 7.5 milyar dolardan 9.3 milyar dolara yükseldi.
Swap hariç veriye bakıldığında ise 21 Ocak haftasında net rezervlerin eksi 55.6 milyar dolar olduğu izlendi. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler eksi 56.7 milyar dolardı.