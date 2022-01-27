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Tesla'dan geçen yıl rekor kâr
Tesla'dan geçen yıl rekor kâr
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kârı 2021'de 5.5 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T02:10+0300
2022-01-27T02:10+0300
ekonomi
tesla
bilanço
kâr
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Tesla, 2021'in 4. çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin net kârı geçen yılın 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 760 artarak 2.3 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net kârı, 2020'nin 4. çeyreğinde 270 milyon dolar olarak açıklanmıştı.Şirketin 2021 yılı genelinde elde ettiği kâr ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 665 artarak 5.5 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.Tesla'nın geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artışla 17.7 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2020'nin aynı döneminde 10.7 milyar dolar gelir elde etmişti.Elektrikli otomobil üreticisinin geçen yıl genelinde elde ettiği gelir ise yüzde 71 artışla 53.8 milyar dolara çıktı.Tesla'nın 2020'nin dördüncü çeyreğinde 0.24 dolar olan hisse başına kârı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde 2.05 dolar oldu.ABD'li otomobil üreticisi 2021'de dünya genelinde 936 binin üzerinde aracın teslimatını gerçekleştirdi.Şirket, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgınından kaynaklanan tedarik zinciri sorunlarının ise bu yıl boyunca üretimi kısıtlamaya devam edeceği konusunda uyardı.
https://tr.sputniknews.com/20220126/tesla-turkiyede-10-yeni-hizli-sarj-merkezini-devreye-aliyor-1053137753.html
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tesla, bilanço, kâr

Tesla'dan geçen yıl rekor kâr

02:10 27.01.2022
© REUTERS / Carlo AllegriTesla - logo
Tesla - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kârı 2021'de 5.5 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.
Tesla, 2021'in 4. çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin net kârı geçen yılın 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 760 artarak 2.3 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net kârı, 2020'nin 4. çeyreğinde 270 milyon dolar olarak açıklanmıştı.
Şirketin 2021 yılı genelinde elde ettiği kâr ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 665 artarak 5.5 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.
Tesla'nın geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artışla 17.7 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2020'nin aynı döneminde 10.7 milyar dolar gelir elde etmişti.
Elektrikli otomobil üreticisinin geçen yıl genelinde elde ettiği gelir ise yüzde 71 artışla 53.8 milyar dolara çıktı.
Tesla'nın 2020'nin dördüncü çeyreğinde 0.24 dolar olan hisse başına kârı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde 2.05 dolar oldu.
ABD'li otomobil üreticisi 2021'de dünya genelinde 936 binin üzerinde aracın teslimatını gerçekleştirdi.
Şirket, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgınından kaynaklanan tedarik zinciri sorunlarının ise bu yıl boyunca üretimi kısıtlamaya devam edeceği konusunda uyardı.
Tesla şarj istasyonu - elektrikli araç - tesla - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
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