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Ticaret Bakanlığı'ndan 'sosyal medyada dolandırıcılık' uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan 'sosyal medyada dolandırıcılık' uyarısı
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T14:30+0300
2022-01-27T14:30+0300
ekonomi
sosyal medya
açıklama
dolandırıcılık
hesap
uyarı
ticaret bakanlığı
sahte hesap
sahte
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Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan duyuruya göre, sosyal medya platformları, dolandırıcıların sahte profillerin arkasına saklanmasını veya gerçek hesapları ele geçirmesini sağlıyor.Dolandırıcılar, kişilerin güvenini kazanmak için tanıdıkları biri gibi davranırken, bu kişiler, para ve kişisel bilgi istemeden haftalarca dolandıracakları kişiyle sohbet edebiliyor.Duyuruda, sosyal medyada yaşanan dolandırıcılık olaylarına ilişkin örneklere de yer verilirken, söz konusu örnekler şöyle sıralandı:"İş ve Yatırım Dolandırıcılığı: Size bir iş veya çok para kazanmanız için yatırım fırsatları vadeder. Bu teklifler yalnızca paranızı, kişisel bilgilerinizi veya banka hesap bilgilerinizi almak için yapılan bir hiledir.Sahte Ödül, Çekiliş ve Piyango Dolandırıcılığı: Size bir ödül kazandığınızı söyler ancak ödülü almak için bir ücret ödemenizi veya banka hesap bilgilerini vermenizi ister.Romantik Dolandırıcılıklar: Çevrim içi bir ilişki içeriyor ancak güveni kazandıktan sonra genellikle para veya kişisel bilgi göndermenizi ister.Abonelik Tuzakları: Sizi ücretsiz bir deneme teklifine veya bilginiz olmadan ücretli bir aboneliğe kaydolmaya ikna eder.Sahte 'Influencer' Sponsorlukları: Sponsorluk fırsatları sunan gerçek markalar gibi görünür ancak takipçileri artan etkileyicileri/sosyal medya kullanıcılarını banka bilgilerini paylaşmaları için kandırır.Piyasa Fiyatının Çok Altında Fiyatlı Cep Telefonları ve Diğer Elektronik Cihazlar için Reklamlar: Bu ürünler asla teslim edilmez.Kimlik Avı Dolandırıcılıkları: Parolanızı veya hesap bilgilerinizi çalmak üzere sahte bir giriş bağlantısını tıklamanız amacıyla sizi kandırmak için e-posta veya metin mesajları kullanırlar."'Sosyal medyadan mesaj atan tanıdığınızı arayın'Genel Müdürlük, bu dolandırıcılıklardan kaçınmak için yapılabilecekler konusunda ise şu uyarılarda bulundu:"Şüpheli sitelere veya hesaplara dikkatli davranın. Dolandırıcılık, dostça bir istekle başlayabilir. Tanıdığınız birinden garip bir mesaj alırsanız, bu kişiyle doğrudan iletişime geçin. Kişiyi arayın veya yüz yüze konuşun.Sosyal medyada sizi takip eden yabancılara ve sizden bir şeyler vermenizi veya paylaşmanızı isteyen mesajlara karşı tetikte olun. Dolandırıcılar paranızın ve kişisel bilgilerinizin peşindedir. Cevap vermeyin.Yanıt vermeden önce her zaman iletişimde olduğunuz kişi veya şirketin hesabını ve kimliğini doğrulayın. Gönderenin e-posta adresine veya URL'sine yakından bakın. Söyledikleri kişi olduklarından emin olmak için kişi veya şirketle doğrudan iletişime geçin veya web sitelerine bakın.Bilgisayarınızı ve cihazlarınızı koruyun. Güvenlik yazılımı kullanın ve çok faktörlü kimlik doğrulama kullanarak hesaplarınızı koruyun."
https://tr.sputniknews.com/20220118/kripto-para-dolandiriciliklari-ile-ilgili-bilinmesi-gerekenler-en-yaygin-7-yontem-1052836904.html
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sosyal medya, açıklama, dolandırıcılık, hesap, uyarı, ticaret bakanlığı, sahte hesap, sahte

Ticaret Bakanlığı'ndan 'sosyal medyada dolandırıcılık' uyarısı

14:30 27.01.2022
© FlickrTelefon - mesaj - dolandırıcılık
Telefon - mesaj - dolandırıcılık - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© Flickr
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Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin tüketicilere uyarıda bulundu.
Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan duyuruya göre, sosyal medya platformları, dolandırıcıların sahte profillerin arkasına saklanmasını veya gerçek hesapları ele geçirmesini sağlıyor.
Dolandırıcılar, kişilerin güvenini kazanmak için tanıdıkları biri gibi davranırken, bu kişiler, para ve kişisel bilgi istemeden haftalarca dolandıracakları kişiyle sohbet edebiliyor.
Duyuruda, sosyal medyada yaşanan dolandırıcılık olaylarına ilişkin örneklere de yer verilirken, söz konusu örnekler şöyle sıralandı:
"İş ve Yatırım Dolandırıcılığı: Size bir iş veya çok para kazanmanız için yatırım fırsatları vadeder. Bu teklifler yalnızca paranızı, kişisel bilgilerinizi veya banka hesap bilgilerinizi almak için yapılan bir hiledir.
Sahte Ödül, Çekiliş ve Piyango Dolandırıcılığı: Size bir ödül kazandığınızı söyler ancak ödülü almak için bir ücret ödemenizi veya banka hesap bilgilerini vermenizi ister.
Romantik Dolandırıcılıklar: Çevrim içi bir ilişki içeriyor ancak güveni kazandıktan sonra genellikle para veya kişisel bilgi göndermenizi ister.
Abonelik Tuzakları: Sizi ücretsiz bir deneme teklifine veya bilginiz olmadan ücretli bir aboneliğe kaydolmaya ikna eder.
Sahte 'Influencer' Sponsorlukları: Sponsorluk fırsatları sunan gerçek markalar gibi görünür ancak takipçileri artan etkileyicileri/sosyal medya kullanıcılarını banka bilgilerini paylaşmaları için kandırır.
Piyasa Fiyatının Çok Altında Fiyatlı Cep Telefonları ve Diğer Elektronik Cihazlar için Reklamlar: Bu ürünler asla teslim edilmez.
Kimlik Avı Dolandırıcılıkları: Parolanızı veya hesap bilgilerinizi çalmak üzere sahte bir giriş bağlantısını tıklamanız amacıyla sizi kandırmak için e-posta veya metin mesajları kullanırlar."
Kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
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18 Ocak, 07:28

'Sosyal medyadan mesaj atan tanıdığınızı arayın'

Genel Müdürlük, bu dolandırıcılıklardan kaçınmak için yapılabilecekler konusunda ise şu uyarılarda bulundu:
"Şüpheli sitelere veya hesaplara dikkatli davranın. Dolandırıcılık, dostça bir istekle başlayabilir. Tanıdığınız birinden garip bir mesaj alırsanız, bu kişiyle doğrudan iletişime geçin. Kişiyi arayın veya yüz yüze konuşun.
Sosyal medyada sizi takip eden yabancılara ve sizden bir şeyler vermenizi veya paylaşmanızı isteyen mesajlara karşı tetikte olun. Dolandırıcılar paranızın ve kişisel bilgilerinizin peşindedir. Cevap vermeyin.
Yanıt vermeden önce her zaman iletişimde olduğunuz kişi veya şirketin hesabını ve kimliğini doğrulayın. Gönderenin e-posta adresine veya URL'sine yakından bakın. Söyledikleri kişi olduklarından emin olmak için kişi veya şirketle doğrudan iletişime geçin veya web sitelerine bakın.
Bilgisayarınızı ve cihazlarınızı koruyun. Güvenlik yazılımı kullanın ve çok faktörlü kimlik doğrulama kullanarak hesaplarınızı koruyun."
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