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Tokat’ta 7'den 70'e kayak eğlencesi: Karı gördük kayıyoruz, tehlikeli değil eğlenceli
Tokat’ta 7'den 70'e kayak eğlencesi: Karı gördük kayıyoruz, tehlikeli değil eğlenceli
Tokat’ta kar yağışıyla birlikte sokaklar, kayak pistine döndü. Rampa yolda kayanlar karın keyfini çıkartırken zaman zaman tehlikeli anlar da yaşandı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
türkiye
tokat
kar
kayak
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Tokat’ta kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar gece saatlerinde mahalle aralarındaki rampa yollara akın etti. Çocuk ve gençlerin yanı sıra yetişkinlerde buzlanan yolda kayarak eğlendi. Yokuş aşağı hızla kayanlar tehlikeye aldırış etmedi. Yaşanan kalabalık nedeni ile kazalar da yaşandı. Kimi kayarak kaldırıma çarptı, kimileri ise önüne çıkanlara çarparak yerde yuvarlandı. Uzun bir aradan sonra yağan karın tadını çıkartarak farklı bir heyecan yaşadıklarını dile getirdi. Sokakta gençler ve çocuklarla kayan bir kadın, "Karı gördük kayıyoruz. Tehlikeli değil, çok eğlenceli" dedi.
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Tokat’ta 7'den 70'e kayak eğlencesi: Karı gördük kayıyoruz, tehlikeli değil eğlenceli

01:31 27.01.2022
© İHA / NURHAN İÇMEZ-AW528751kayak
kayak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© İHA / NURHAN İÇMEZ-AW528751
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Tokat’ta kar yağışıyla birlikte sokaklar, kayak pistine döndü. Rampa yolda kayanlar karın keyfini çıkartırken zaman zaman tehlikeli anlar da yaşandı.
Tokat’ta kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar gece saatlerinde mahalle aralarındaki rampa yollara akın etti.

Çocuk ve gençlerin yanı sıra yetişkinlerde buzlanan yolda kayarak eğlendi. Yokuş aşağı hızla kayanlar tehlikeye aldırış etmedi. Yaşanan kalabalık nedeni ile kazalar da yaşandı. Kimi kayarak kaldırıma çarptı, kimileri ise önüne çıkanlara çarparak yerde yuvarlandı.

Uzun bir aradan sonra yağan karın tadını çıkartarak farklı bir heyecan yaşadıklarını dile getirdi. Sokakta gençler ve çocuklarla kayan bir kadın, "Karı gördük kayıyoruz. Tehlikeli değil, çok eğlenceli" dedi.
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