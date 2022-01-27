https://tr.sputniknews.com/20220127/tokatta-7den-70e-kayak-eglencesi-kari-gorduk-kayiyoruz-tehlikeli-degil-eglenceli-1053171033.html

Tokat’ta 7'den 70'e kayak eğlencesi: Karı gördük kayıyoruz, tehlikeli değil eğlenceli

Tokat’ta 7'den 70'e kayak eğlencesi: Karı gördük kayıyoruz, tehlikeli değil eğlenceli

Tokat’ta kar yağışıyla birlikte sokaklar, kayak pistine döndü. Rampa yolda kayanlar karın keyfini çıkartırken zaman zaman tehlikeli anlar da yaşandı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

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Tokat’ta kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar gece saatlerinde mahalle aralarındaki rampa yollara akın etti. Çocuk ve gençlerin yanı sıra yetişkinlerde buzlanan yolda kayarak eğlendi. Yokuş aşağı hızla kayanlar tehlikeye aldırış etmedi. Yaşanan kalabalık nedeni ile kazalar da yaşandı. Kimi kayarak kaldırıma çarptı, kimileri ise önüne çıkanlara çarparak yerde yuvarlandı. Uzun bir aradan sonra yağan karın tadını çıkartarak farklı bir heyecan yaşadıklarını dile getirdi. Sokakta gençler ve çocuklarla kayan bir kadın, "Karı gördük kayıyoruz. Tehlikeli değil, çok eğlenceli" dedi.

tokat

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türkiye, tokat, kar, kayak