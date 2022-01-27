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Tokyo'da sis nedeniyle zincirleme trafik kazası: 23 yaralı
Tokyo'da sis nedeniyle zincirleme trafik kazası: 23 yaralı
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusunda bir otobanda yoğun sisten kaynaklanan zincirleme kazada 23 kişi yaralandı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T14:14+0300
2022-01-27T14:28+0300
japonya
dünya
trafik
tokyo
sis
zincirleme kaza
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Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) yoğun sis uyarısı verdiği başkentin kuzeydoğusundaki Çiba eyaletinde trafik kazası meydana geldi.Eyalet Valiliğine göre, Çiba'nın Kisarazu bölgesinde Metropolitan Inter-City otobanında 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 23 kişi yaralandı.Kazanın oluştuğu yönde ulaşımı 4.5 saat aksatan kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20191223/abdde-zincirleme-trafik-kazasi-50-kisi-yaralandi-1040896348.html
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japonya, trafik, tokyo, sis, zincirleme kaza

Tokyo'da sis nedeniyle zincirleme trafik kazası: 23 yaralı

14:14 27.01.2022 (güncellendi: 14:28 27.01.2022)
© İHATokyo'da zincirleme trafik kazası
Tokyo'da zincirleme trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© İHA
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Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusunda bir otobanda yoğun sisten kaynaklanan zincirleme kazada 23 kişi yaralandı.
Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) yoğun sis uyarısı verdiği başkentin kuzeydoğusundaki Çiba eyaletinde trafik kazası meydana geldi.
Eyalet Valiliğine göre, Çiba'nın Kisarazu bölgesinde Metropolitan Inter-City otobanında 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 23 kişi yaralandı.
Kazanın oluştuğu yönde ulaşımı 4.5 saat aksatan kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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