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Trabzonspor, 3 futbolcu transfer etti
Trabzonspor, 3 futbolcu transfer etti
Trabzonspor, Bursaspor'dan Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'i transfer etti. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T02:37+0300
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spor
trabzonspor
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Bursaspor Kulübünün profesyonel futbolcuları Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in bordo-mavili kulübe transferi konusunda Bursaspor Kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.Açıklamada, "24 Ocak 2022 tarihinde yapılan anlaşmaya göre, Bursaspor Kulübüne sözleşmeler fesih bedeli olarak taksitler halinde 29 milyon lira ödenecektir. Bursaspor Kulübüne ayrıca şarta bağlı prim olarak 3 milyon lira ödeme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
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trabzonspor, transfer

Trabzonspor, 3 futbolcu transfer etti

02:37 27.01.2022
© AAFutbol, top, saha
Futbol, top, saha - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AA
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Trabzonspor, Bursaspor'dan Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'i transfer etti.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Bursaspor Kulübünün profesyonel futbolcuları Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in bordo-mavili kulübe transferi konusunda Bursaspor Kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "24 Ocak 2022 tarihinde yapılan anlaşmaya göre, Bursaspor Kulübüne sözleşmeler fesih bedeli olarak taksitler halinde 29 milyon lira ödenecektir. Bursaspor Kulübüne ayrıca şarta bağlı prim olarak 3 milyon lira ödeme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
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