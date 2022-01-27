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Türkiye’de bir kişi ortalama ne kadar elektrik harcıyor?
Türkiye’de bir kişi ortalama ne kadar elektrik harcıyor?
Medyaya yansıyan haberler ve veriler ile derlenen bilgilere göre ülkelerin yıllık kişi başına tükettiği elektrik miktarları belli oldu. Ajans Press’in... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T16:10+0300
2022-01-27T16:10+0300
yaşam
rusya
fransa
almanya
türkiye
japonya
kanada
elektrik
birleşik krallık
elektrik kesintisi
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Medya takip kurumu Ajans Press, elektrik kullanımı ile alakalı son verilerden elde edilerek yapılan bulguları inceledi. Statista verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, Türkiye’de kişi başına düşen elektrik tüketimi 3 bin 348 kWh olarak ölçüldü.Tüketimin 15 bin 438 kWh ile en yüksek olduğu yer Kanada’da olurken, ABD ise 13 bin 098 kWh ile ikinci sırada yerini aldı. Suudi Arabistan’da kişi başına düşen elektrik tüketim miktarı 10 bin 239 kWh olurken, ilk on içerisinde yer alan, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu diğer ülkeler ise; Japonya, Fransa, Rusya, Almanya, Birleşik Krallık ve Çin oldu. Nijerya’nın 157 kWh tüketim miktarıyla listenin son sırasında yer aldığı belirlendi.Faturalar ve fabrikalardaki elektrik kesintileri gündemdeDijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre 2021 yılının başından bugüne elektrik ile alakalı basına 151 bin 180 haber yansıdığı tespit edildi. Elektrik tüketimi ile alakalı ise yazılı ve dijital medya olmak üzere toplam çıkan haber adedi 100 binin üzerinde oldu. Özellikle yıl başından sonra yapılan zamlar ve gelen faturaların gündemde yer aldığı verilere yansırken, fabrikalardaki elektrik kesintileri ise bir diğer çok konuşulan haber başlığı oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211231/mesken-aboneleri-icin-elektrikte-kademeli-tarife-fiyatlari-belli-oldu-1052304831.html
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rusya, fransa, almanya, türkiye, japonya, kanada, elektrik, birleşik krallık, elektrik kesintisi, fabrika, zam, ekonomi, ajans press, çin halk cumhuriyeti, statista, ekonomik veriler, elektrik faturası

Türkiye’de bir kişi ortalama ne kadar elektrik harcıyor?

16:10 27.01.2022
© REUTERS / Siphiwe SibekoElektrik
Elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / Siphiwe Sibeko
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Medyaya yansıyan haberler ve veriler ile derlenen bilgilere göre ülkelerin yıllık kişi başına tükettiği elektrik miktarları belli oldu. Ajans Press’in derlediği bilgilere göre, Türkiye’de kişi başına düşen elektrik tüketimi 3 bin 348 kWh olarak belirlendi.
Medya takip kurumu Ajans Press, elektrik kullanımı ile alakalı son verilerden elde edilerek yapılan bulguları inceledi. Statista verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, Türkiye’de kişi başına düşen elektrik tüketimi 3 bin 348 kWh olarak ölçüldü.
Tüketimin 15 bin 438 kWh ile en yüksek olduğu yer Kanada’da olurken, ABD ise 13 bin 098 kWh ile ikinci sırada yerini aldı. Suudi Arabistan’da kişi başına düşen elektrik tüketim miktarı 10 bin 239 kWh olurken, ilk on içerisinde yer alan, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu diğer ülkeler ise; Japonya, Fransa, Rusya, Almanya, Birleşik Krallık ve Çin oldu. Nijerya’nın 157 kWh tüketim miktarıyla listenin son sırasında yer aldığı belirlendi.

Faturalar ve fabrikalardaki elektrik kesintileri gündemde

Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre 2021 yılının başından bugüne elektrik ile alakalı basına 151 bin 180 haber yansıdığı tespit edildi. Elektrik tüketimi ile alakalı ise yazılı ve dijital medya olmak üzere toplam çıkan haber adedi 100 binin üzerinde oldu. Özellikle yıl başından sonra yapılan zamlar ve gelen faturaların gündemde yer aldığı verilere yansırken, fabrikalardaki elektrik kesintileri ise bir diğer çok konuşulan haber başlığı oldu.
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