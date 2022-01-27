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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220127/turkiyeden-afganistana-yardim-goturen-ilk-tren-yola-cikti-1053189104.html
Türkiye’den Afganistan’a yardım götüren ilk tren yola çıktı
Türkiye’den Afganistan’a yardım götüren ilk tren yola çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den Afganistan'a insani yardım götüren trenlerden ilki törenle uğurlandı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T14:03+0300
2022-01-27T14:09+0300
taliban kontrolünde afganistan
türkiye
taliban
süleyman soylu
yardım
açıklama
insani yardım
yanıt
adil karaismailoğlu
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Ankara Tren Garı’nda düzenlene törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük ve yetkililer katıldı.Karaismailoğlu törende yaptığı konuşmada, 'Türkiye'nin bütün mazlumların ve iyiliğe muhtaç olan herkesin yanında bulunduğunu' söyledi.Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti, iyiliğe ihtiyaç olan bütün mazlumların yanında olduğunu her zaman ispatlamıştır. Bugün göndereceğimiz 2 trenimiz 46 vagondan oluşmakta ve yaklaşık 750 ton iyilik malzemesi taşımakta. İnşallah birazdan harekete başlayacak ve 4 bin 168 kilometre yol kat ederek İran ve Türkmenistan üzerinden 16 gün içinde Afganistan’a ulaşacak. Bu iyilik trenleri, her zaman devam edecek” dedi.Bakan Soylu: Ameri̇ka bi̇zden zengi̇n ama…Bakan Soylu ise “Bu tren ilk sefer olarak başlıyor. Öğleden sonra 2’nci sefer de olacak ve bu tren devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliği Türkiye’ye başka bir anlam daha kazandırmıştır; son 4 yılda dünyanın en çok yardım yapan ülkesiyiz ve milletiyiz. Oysa Amerika bizden daha zengin, Avrupa bizden daha zengin. Ama gönlü zengin olan, bu işin hassasiyetinde olan bir milletin evladıyız” diye konuştu.TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük de Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve orta koridor üzerinden Çin'e, Rusya'ya kadar giden trenlerin, artık İran ve Türkmenistan üzerinden Pakistan'a, Afganistan'a kadar ulaşmaya başladığını anlattı.Yardım treninin Türkiye'den sonra İran, Türkmenistan ve Afganistan parkurlarında 4 bin 168 kilometre yol kat edeceğini belirten Pezük, "TCDD taşımacılık ailesi olarak bu organizasyonun içinde olmaktan, Afgan kardeşlerimize destek olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Demiryolunun bölge ülkeleri arasında bereket, dostluk ve kardeşliği çoğaltması için çaba göstermeye devam edeceğiz. 'İyilik Treni'miz bunun en somut örneğini oluşturmaktadır" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220122/resmi-gazetede-yayinlandi-turkiyeden-afganistan-icin-yardim-kampanyasi-1053001790.html
https://tr.sputniknews.com/20220127/soyludan-imamogluna-yanit-dedikodu-degil-iyiligin-zamani-1053185192.html
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türkiye, taliban, süleyman soylu, yardım, açıklama, insani yardım, yanıt, adil karaismailoğlu

Türkiye’den Afganistan’a yardım götüren ilk tren yola çıktı

14:03 27.01.2022 (güncellendi: 14:09 27.01.2022)
© AATürkiye’den Afganistan’a yardım götüren ilk tren yola çıktı
Türkiye’den Afganistan’a yardım götüren ilk tren yola çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den Afganistan'a insani yardım götüren trenlerden ilki törenle uğurlandı.
Ankara Tren Garı’nda düzenlene törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük ve yetkililer katıldı.
Karaismailoğlu törende yaptığı konuşmada, 'Türkiye'nin bütün mazlumların ve iyiliğe muhtaç olan herkesin yanında bulunduğunu' söyledi.
Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti, iyiliğe ihtiyaç olan bütün mazlumların yanında olduğunu her zaman ispatlamıştır. Bugün göndereceğimiz 2 trenimiz 46 vagondan oluşmakta ve yaklaşık 750 ton iyilik malzemesi taşımakta. İnşallah birazdan harekete başlayacak ve 4 bin 168 kilometre yol kat ederek İran ve Türkmenistan üzerinden 16 gün içinde Afganistan’a ulaşacak. Bu iyilik trenleri, her zaman devam edecek” dedi.
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Resmi Gazete'de yayınlandı: Türkiye'den Afganistan için yardım kampanyası
22 Ocak, 00:35

Bakan Soylu: Ameri̇ka bi̇zden zengi̇n ama…

Bakan Soylu ise “Bu tren ilk sefer olarak başlıyor. Öğleden sonra 2’nci sefer de olacak ve bu tren devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliği Türkiye’ye başka bir anlam daha kazandırmıştır; son 4 yılda dünyanın en çok yardım yapan ülkesiyiz ve milletiyiz. Oysa Amerika bizden daha zengin, Avrupa bizden daha zengin. Ama gönlü zengin olan, bu işin hassasiyetinde olan bir milletin evladıyız” diye konuştu.
TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük de Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve orta koridor üzerinden Çin'e, Rusya'ya kadar giden trenlerin, artık İran ve Türkmenistan üzerinden Pakistan'a, Afganistan'a kadar ulaşmaya başladığını anlattı.
Yardım treninin Türkiye'den sonra İran, Türkmenistan ve Afganistan parkurlarında 4 bin 168 kilometre yol kat edeceğini belirten Pezük, "TCDD taşımacılık ailesi olarak bu organizasyonun içinde olmaktan, Afgan kardeşlerimize destek olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Demiryolunun bölge ülkeleri arasında bereket, dostluk ve kardeşliği çoğaltması için çaba göstermeye devam edeceğiz. 'İyilik Treni'miz bunun en somut örneğini oluşturmaktadır" ifadesini kullandı.
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
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