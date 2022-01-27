https://tr.sputniknews.com/20220127/tuzlada-kaza-yapan-surucu-soka-girdi-keske-ben-olseydim-1053185827.html

Tuzla’da kaza yapan sürücü şoka girdi: 'Keşke ben ölseydim'

Tuzla’da kaza yapan sürücü şoka girdi: 'Keşke ben ölseydim'

Tuzla’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırıma daha sonra da boş arsada bulunan iş makinesine çarparak durabildi. Otomobil içerisinde... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T13:01+0300

2022-01-27T13:01+0300

2022-01-27T13:01+0300

türkiye

istanbul

tuzla

trafik kazası

otomobil

itfaiye

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İstanbul'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırıma daha sonra da boş arsada bulunan iş makinesine çarparak durabildi. Kazayı vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada şoför ve yolcu koltuğunda oturan bir kişi yaralandı. Otomobil içerisinde bulunan iki kişi yaralandı. Kazada yaralanarak şoka giren sürücü “Keşke ben ölseydim” dedi.Şoka giren sürücü itfaiye ekipleri tarafından sakinleştirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların ilk müdahaleleri ambulansta yapıldıktan sonra Tuzla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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istanbul, tuzla, trafik kazası, otomobil, itfaiye