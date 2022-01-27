Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220127/tuzlada-kaza-yapan-surucu-soka-girdi-keske-ben-olseydim-1053185827.html
Tuzla’da kaza yapan sürücü şoka girdi: 'Keşke ben ölseydim'
Tuzla’da kaza yapan sürücü şoka girdi: 'Keşke ben ölseydim'
Tuzla’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırıma daha sonra da boş arsada bulunan iş makinesine çarparak durabildi. Otomobil içerisinde... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T13:01+0300
2022-01-27T13:01+0300
türkiye
istanbul
tuzla
trafik kazası
otomobil
itfaiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053185581_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_b7b1395a1aaabf1832df99ad063fbe32.jpg
İstanbul'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırıma daha sonra da boş arsada bulunan iş makinesine çarparak durabildi. Kazayı vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada şoför ve yolcu koltuğunda oturan bir kişi yaralandı. Otomobil içerisinde bulunan iki kişi yaralandı. Kazada yaralanarak şoka giren sürücü “Keşke ben ölseydim” dedi.Şoka giren sürücü itfaiye ekipleri tarafından sakinleştirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların ilk müdahaleleri ambulansta yapıldıktan sonra Tuzla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220125/surmenede-kayganlasan-yolda-takla-atan-otomobilin-iki-araca-carptigi-anlar-kamerada-1053124718.html
türkiye
istanbul
tuzla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053185581_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_69d779e3a1f217a63c3c2834461035fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, tuzla, trafik kazası, otomobil, itfaiye

Tuzla’da kaza yapan sürücü şoka girdi: 'Keşke ben ölseydim'

13:01 27.01.2022
© İHA / EMRE SERTDEMİR - ÖMER KARAOĞLUTuzla’da kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim
Tuzla’da kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© İHA / EMRE SERTDEMİR - ÖMER KARAOĞLU
Abone ol
Tuzla’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırıma daha sonra da boş arsada bulunan iş makinesine çarparak durabildi. Otomobil içerisinde bulunan iki kişi yaralandı. Kazada yaralanarak şoka giren sürücü “Keşke ben ölseydim” diyerek sitem etti.
İstanbul'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırıma daha sonra da boş arsada bulunan iş makinesine çarparak durabildi.
Kazayı vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada şoför ve yolcu koltuğunda oturan bir kişi yaralandı.
Otomobil içerisinde bulunan iki kişi yaralandı. Kazada yaralanarak şoka giren sürücü “Keşke ben ölseydim” dedi.
Şoka giren sürücü itfaiye ekipleri tarafından sakinleştirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların ilk müdahaleleri ambulansta yapıldıktan sonra Tuzla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.
Sürmene ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, çıktığı kaldırımda takla atıp, park halindeki 2 araca çarptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
TÜRKİYE
Sürmene'de kayganlaşan yolda takla atan otomobilin iki araca çarptığı anlar kamerada
25 Ocak, 23:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce