https://tr.sputniknews.com/20220127/ulastirma-ve-altyapi-bakani-adil-karaismailoglu-cumhurbaskani-ihaleye-imza-atmaz-1053206779.html

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Cumhurbaşkanı ihaleye imza atmaz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Cumhurbaşkanı ihaleye imza atmaz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk TV canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlıyor. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ihale iddiası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı ihaleye imza atmaz" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşmasının satır başları şu şekilde:

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı