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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Cumhurbaşkanı ihaleye imza atmaz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Cumhurbaşkanı ihaleye imza atmaz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk TV canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlıyor. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ihale iddiası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı ihaleye imza atmaz" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşmasının satır başları şu şekilde:
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Cumhurbaşkanı ihaleye imza atmaz

20:06 27.01.2022 (güncellendi: 20:10 27.01.2022)
© İHA / AKİF YILMAZ - İSA AKARUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© İHA / AKİF YILMAZ - İSA AKAR
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk TV canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ihale iddiası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı ihaleye imza atmaz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşmasının satır başları şu şekilde:
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