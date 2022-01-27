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https://tr.sputniknews.com/20220127/ulastirma-ve-altyapi-bakani-adil-karaismailoglu-cumhurbaskani-ihaleye-imza-atmaz-1053206779.html
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Cumhurbaşkanı ihaleye imza atmaz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Cumhurbaşkanı ihaleye imza atmaz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk TV canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlıyor. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T20:06+0300
2022-01-27T20:06+0300
2022-01-27T20:10+0300
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ihale iddiası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı ihaleye imza atmaz" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşmasının satır başları şu şekilde:
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Cumhurbaşkanı ihaleye imza atmaz 20:06 27.01.2022 (güncellendi: 20:10 27.01.2022) Ayrıntılar geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk TV canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ihale iddiası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı ihaleye imza atmaz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşmasının satır başları şu şekilde: