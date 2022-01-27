https://tr.sputniknews.com/20220127/universite-ogrencileri-final-sinavlarina-paletli-ambulansla-yetistirildi-1053195711.html

Üniversite öğrencileri final sınavlarına paletli ambulansla yetiştirildi

Üniversite öğrencileri final sınavlarına paletli ambulansla yetiştirildi

Aksaray'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan yurttan dışarı çıkamayan öğrenciler, final sınavlarına paletli ambulansla götürüldü. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T15:38+0300

2022-01-27T15:38+0300

2022-01-27T15:38+0300

türkiye

aksaray

üniversite

sınav

ambulans

umke

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Aksaray Kız Yurdunda kalan Aksaya Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi öğrencilerden Cansu Yay, sosyal medyadan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya 'final sınavları olduğunu ancak gidemediklerini' bildirdi.Vali Aydoğdu'nun talimatı üzerine UMKE araçları ve paletli ambulanslar, yurtta kalan 30 öğrenciyi final sınavına götürdü.Öğrenciler Vali Aydoğdu'ya teşekkür etti.

https://tr.sputniknews.com/20220125/hasta-almaya-giderken-kara-saplanan-umke-ekibini-baska-bir-umke-ekibi-kurtardi-1053109129.html

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aksaray, üniversite, sınav, ambulans, umke