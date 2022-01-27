Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220127/universite-ogrencileri-final-sinavlarina-paletli-ambulansla-yetistirildi-1053195711.html
Üniversite öğrencileri final sınavlarına paletli ambulansla yetiştirildi
Üniversite öğrencileri final sınavlarına paletli ambulansla yetiştirildi
Aksaray'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan yurttan dışarı çıkamayan öğrenciler, final sınavlarına paletli ambulansla götürüldü. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T15:38+0300
2022-01-27T15:38+0300
türkiye
aksaray
üniversite
sınav
ambulans
umke
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053195686_0:208:1200:883_1920x0_80_0_0_c103c82857838b1bad4aa58c327d0f37.jpg
Aksaray Kız Yurdunda kalan Aksaya Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi öğrencilerden Cansu Yay, sosyal medyadan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya 'final sınavları olduğunu ancak gidemediklerini' bildirdi.Vali Aydoğdu'nun talimatı üzerine UMKE araçları ve paletli ambulanslar, yurtta kalan 30 öğrenciyi final sınavına götürdü.Öğrenciler Vali Aydoğdu'ya teşekkür etti.
https://tr.sputniknews.com/20220125/hasta-almaya-giderken-kara-saplanan-umke-ekibini-baska-bir-umke-ekibi-kurtardi-1053109129.html
türkiye
aksaray
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053195686_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_5120b1aa9ef4f1453fa01853a5feff46.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aksaray, üniversite, sınav, ambulans, umke

Üniversite öğrencileri final sınavlarına paletli ambulansla yetiştirildi

15:38 27.01.2022
© AAÜniversite öğrencileri final sınavlarına paletli ambulansla yetiştirildi
Üniversite öğrencileri final sınavlarına paletli ambulansla yetiştirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AA
Abone ol
Aksaray'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan yurttan dışarı çıkamayan öğrenciler, final sınavlarına paletli ambulansla götürüldü.
Aksaray Kız Yurdunda kalan Aksaya Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi öğrencilerden Cansu Yay, sosyal medyadan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya 'final sınavları olduğunu ancak gidemediklerini' bildirdi.
Vali Aydoğdu'nun talimatı üzerine UMKE araçları ve paletli ambulanslar, yurtta kalan 30 öğrenciyi final sınavına götürdü.
Öğrenciler Vali Aydoğdu'ya teşekkür etti.
Hasta almaya giderken kara saplanan UMKE ekibini başka bir UMKE ekibi kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
TÜRKİYE
Hasta almaya giderken kara saplanan UMKE ekibini başka bir UMKE ekibi kurtardı
25 Ocak, 15:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce