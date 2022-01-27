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https://tr.sputniknews.com/20220127/uyusturucu-ticaretinden-tutuklanan-babanin-oglu-uyusturucu-satmak-icin-musteri-ararken-yakalandi-1053206028.html
Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan babanın oğlu, uyuşturucu satmak için müşteri ararken yakalandı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan babanın oğlu, uyuşturucu satmak için müşteri ararken yakalandı
Sakarya’da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin oğlu, uyuşturucu satmak için müşteri aradığı tespit edilmesi üzerine jandarma... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T19:42+0300
2022-01-27T19:42+0300
türkiye
uyuşturucu
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu imalatı
jandarma
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Alınan bilgiye göre, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı gerekçesiyle jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde Yaşar Y. yakalanmış çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Konuyla ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, yaptıkları geniş çaplı inceleme neticesinde Yaşar Y.’nin oğlu Y.Y.’nin de uyuşturucu satmak için müşteri aradığını tespit etti. Harekete geçen ekipler şüphelinin ev ve eklentilerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramada ise 652 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği ve işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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uyuşturucu, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu imalatı, jandarma

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan babanın oğlu, uyuşturucu satmak için müşteri ararken yakalandı

19:42 27.01.2022
© İHA / ERKAN ELGÜN-AW529580Uyuşturucu ticareti
Uyuşturucu ticareti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© İHA / ERKAN ELGÜN-AW529580
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Sakarya’da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin oğlu, uyuşturucu satmak için müşteri aradığı tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı gerekçesiyle jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde Yaşar Y. yakalanmış çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Konuyla ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, yaptıkları geniş çaplı inceleme neticesinde Yaşar Y.’nin oğlu Y.Y.’nin de uyuşturucu satmak için müşteri aradığını tespit etti. Harekete geçen ekipler şüphelinin ev ve eklentilerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramada ise 652 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği ve işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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