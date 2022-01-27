https://tr.sputniknews.com/20220127/uyusturucu-ticaretinden-tutuklanan-babanin-oglu-uyusturucu-satmak-icin-musteri-ararken-yakalandi-1053206028.html

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan babanın oğlu, uyuşturucu satmak için müşteri ararken yakalandı

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan babanın oğlu, uyuşturucu satmak için müşteri ararken yakalandı

Sakarya’da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin oğlu, uyuşturucu satmak için müşteri aradığı tespit edilmesi üzerine jandarma... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T19:42+0300

2022-01-27T19:42+0300

2022-01-27T19:42+0300

türkiye

uyuşturucu

uyuşturucu ticareti

uyuşturucu imalatı

jandarma

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Alınan bilgiye göre, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı gerekçesiyle jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde Yaşar Y. yakalanmış çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Konuyla ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, yaptıkları geniş çaplı inceleme neticesinde Yaşar Y.’nin oğlu Y.Y.’nin de uyuşturucu satmak için müşteri aradığını tespit etti. Harekete geçen ekipler şüphelinin ev ve eklentilerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramada ise 652 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği ve işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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uyuşturucu, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu imalatı, jandarma