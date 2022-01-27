Üzerine düşen kar kütlesi otomobili kullanılamaz hale getirdi

“Öğle namazını kıldık, cemaatten bir arkadaşımla birlikte aracımızı buraya çektik. Aracımı çektikten yaklaşık 1 dakika sonra kar kütlesi düştü ve arabamız bu hale geldi. Tavan çöktü, camlar patladı. Yaklaşık 100 bin liraya yakın hasar vardır diye düşünüyorum. Oturuyorduk, tam kendimize çay söylemiştik, biranda gürültü oldu ve dışarıya baktığımızda araçların üzerine kar kütlesi düşüyordu. İki tane araba vardı, birisi benimdi, diğeri komşumundu. Ama görüntüsü korkunçtu. Bir insanın üzerine böyle bir şey düşmüş olsa inanın sonu kötü olurdu.”