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Üzerine düşen kar kütlesi otomobili kullanılamaz hale getirdi
18:05 27.01.2022 (güncellendi: 18:23 27.01.2022)
© İHAKar kütlesi, otomobil
© İHA
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 4 katlı bir apartmanın üzerinden düşen kar kütlesi, iki araçta hasara neden oldu. Otomobili hasar gören Osman Koz, “Aracımı çektikten yaklaşık 1 dakika sonra kar kütlesi düştü. İnsanın üzerine böyle bir şey düşmüş olsa sonu kötü olurdu” dedi.
Kocaali ilçesi Merkez Mahallesi Zafer Meydanı’nda 4 katlı bir apartmanın çatısında biriken kar kütleleri, park halindeki iki aracın üzerine düştü. Kar kütlelerinin altında kalan araçlar kullanılamaz hale geldi. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Otomobili kar kütlelerinin altında kalarak kullanılamaz hale gelen Osman Koz, şunları söyledi:
Otomobili kar kütlelerinin altında kalarak kullanılamaz hale gelen Osman Koz, şunları söyledi:
“Öğle namazını kıldık, cemaatten bir arkadaşımla birlikte aracımızı buraya çektik. Aracımı çektikten yaklaşık 1 dakika sonra kar kütlesi düştü ve arabamız bu hale geldi. Tavan çöktü, camlar patladı. Yaklaşık 100 bin liraya yakın hasar vardır diye düşünüyorum. Oturuyorduk, tam kendimize çay söylemiştik, biranda gürültü oldu ve dışarıya baktığımızda araçların üzerine kar kütlesi düşüyordu. İki tane araba vardı, birisi benimdi, diğeri komşumundu. Ama görüntüsü korkunçtu. Bir insanın üzerine böyle bir şey düşmüş olsa inanın sonu kötü olurdu.”
Çatıdan düşen kar kütlesi otomobili kullanılamaz hale getirdi: 'İnsanın üzerine böyle bir şey düşmüş olsa sonu kötü olurdu' https://t.co/DejBymQNMh pic.twitter.com/PZP5Mezbjn— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 27, 2022
Görüntülerde iş yeri içerisinde vatandaşlar oturduğu esnada araçların üzerine kar kütlelerinin düştüğü görülüyor.
Daha sonrasında iş yerinde oturan otomobil sahibi ve vatandaşların dışarıya çıkarak hasar gören araçların yanına gittiği anlar yer alıyor.