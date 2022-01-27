https://tr.sputniknews.com/20220127/uzmanlar-sputnik-vye-ovguler-yagdirdi-omicrona-karsi-yuksek-etkinlik-gosteriyor-1053182979.html

Uzmanlar Sputnik V’ye övgüler yağdırdı: Omicron’a karşı yüksek etkinlik gösteriyor

Uzmanlar Sputnik V’ye övgüler yağdırdı: Omicron’a karşı yüksek etkinlik gösteriyor

Arjantin, Fransa ve ABD’den önde gelen bulaşıcı hastalık ve aşı uzmanları Rus Sputnik V koronavirüs aşısının Omicron varyantına karşı Pfizer aşısına kıyasla... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T12:12+0300

2022-01-27T12:12+0300

2022-01-27T12:34+0300

sputnik v

omicron

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koronavirüs

sputnik light

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Arjantin’deki Cordoba Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Hugo Pizzi, Roma’daki bir laboratuvarda Sputnik V ve Pfizer aşılarıyla ilgili yürütülen İtalya-Rusya ortak araştırmasının sonuçlarıyla ilgili konuştu. Sputnik V aşısının Omicron varyantına karşı Pfizer aşısından 2.1 kat daha etkili olduğu anlaşılan araştırma sonucu hakkında Pizzi, “Belirleyici ve cesaret verici” ifadesini kullandı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) yayınladığı açıklamalara göre, Pizzi Sputnik V’nin birçok özelliği barındıran harika bir aşı olduğunu ve Cordoba Üniversitesi’nde elde edilen bulguların da son verilerle uyumlu olduğunu kaydetti. Pizzi, “Üniversitede, Manaos ve Delta gibi başka varyantlarla ilgili bir dizi araştırmada belirtilen, Sputnik V aşısının yüksek etkinlik gösterdiği bilgisini doğrulamıştık. Bu nedenle Omicron varyantına karşı da bu araştırmada ortaya çıktığı kadar yüksek etkinlik göstermesine şaşırmıyorum” ifadelerini kullandı. ABD’li aşı uzmanı Profesör Hildegund Ertl da, “Adenovirüs vektör ile antijen sağlanması mRNA ile olandan çok daha uzun sürüyor, zira dayanıklı antikor salgılayan hücrelerin uyarılması teşvik ediliyor” ifadelerini kullandı. İtalyan Spallanzani Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmanın sonuçlarının ‘çok ümit vaat edici’ olduğunu belirten Ertl ayrıca “Sputnik V ile aşılamadan 6 ay sonra virüsün orijinal ‘doğal türüne’ karşı geliştirilen antikor titresi sayısı sabitti, ancak mRNA aşısının yapılmasından sonra yaklaşık 10 kat düşüş görüldü” vurgusu yaptı. Pfizer’ın geçen yıl FDA’ya sunduğu verilerine göre de iki dozun yapılmasının ardından 6 ay için virüse karşı koruyucu özellik yüzde 43’e kadar düşüyor.Fransız immünolog ve araştırmacı Cecil Czerkinsky de Spallanzani Enstitüsü’nde elde edilen bulguları olumlu değerlendirdi. Araştırmaya göre, adenovirüs vektörlü Sputnik aşısı, tek başına homolog takviye doz olarak da, bir mRNA aşısı ile birlikte kullanıldığında da Delta varyantının yanı sıra, Omicron varyantına karşı da nötralize edici antikor yanıtı sağlayabiliyor.Czerkinsky, Sputnik Light da (Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu) dahil olmak üzere, Karıştır ve Birleştir yaklaşımıyla takviye doz yapılmasının, mutasyonlara karşı etkili olduğunu ifade etti.Sputnik Light aşısı 30’dan fazla ülkede onay aldı, diğer aşılar için takviye doz olarak da uygulanabiliyor. Sputnik V aşısı ise toplam nüfusu 4 milyara tekabül eden 71 ülkede tescilledi. Pfizer ve Moderna aşılarının aksine Sputnik V ve Sputnik Light aşıları adenovirüs vektör platformu temel alınarak üretildi ve şimdiye kadar nadir görülen ciddi bir yan etkiye yol açtığı bildirilmedi. Pfizer aşısından farklı olarak Rus aşıları +2, +8 Santigrat derecede muhafaza edilebiliyor ve özel bir soğutma sistemi gerektirmiyor.

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