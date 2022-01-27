Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220127/uzmanlar-sputnik-vye-ovguler-yagdirdi-omicrona-karsi-yuksek-etkinlik-gosteriyor-1053182979.html
Uzmanlar Sputnik V’ye övgüler yağdırdı: Omicron’a karşı yüksek etkinlik gösteriyor
Uzmanlar Sputnik V’ye övgüler yağdırdı: Omicron’a karşı yüksek etkinlik gösteriyor
Arjantin, Fransa ve ABD’den önde gelen bulaşıcı hastalık ve aşı uzmanları Rus Sputnik V koronavirüs aşısının Omicron varyantına karşı Pfizer aşısına kıyasla... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T12:12+0300
2022-01-27T12:34+0300
sputnik v
omicron
rusya
koronavirüs
sputnik light
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049825169_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea062af59a4e8b33824c80f2f2948a1c.jpg
Arjantin’deki Cordoba Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Hugo Pizzi, Roma’daki bir laboratuvarda Sputnik V ve Pfizer aşılarıyla ilgili yürütülen İtalya-Rusya ortak araştırmasının sonuçlarıyla ilgili konuştu. Sputnik V aşısının Omicron varyantına karşı Pfizer aşısından 2.1 kat daha etkili olduğu anlaşılan araştırma sonucu hakkında Pizzi, “Belirleyici ve cesaret verici” ifadesini kullandı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) yayınladığı açıklamalara göre, Pizzi Sputnik V’nin birçok özelliği barındıran harika bir aşı olduğunu ve Cordoba Üniversitesi’nde elde edilen bulguların da son verilerle uyumlu olduğunu kaydetti. Pizzi, “Üniversitede, Manaos ve Delta gibi başka varyantlarla ilgili bir dizi araştırmada belirtilen, Sputnik V aşısının yüksek etkinlik gösterdiği bilgisini doğrulamıştık. Bu nedenle Omicron varyantına karşı da bu araştırmada ortaya çıktığı kadar yüksek etkinlik göstermesine şaşırmıyorum” ifadelerini kullandı. ABD’li aşı uzmanı Profesör Hildegund Ertl da, “Adenovirüs vektör ile antijen sağlanması mRNA ile olandan çok daha uzun sürüyor, zira dayanıklı antikor salgılayan hücrelerin uyarılması teşvik ediliyor” ifadelerini kullandı. İtalyan Spallanzani Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmanın sonuçlarının ‘çok ümit vaat edici’ olduğunu belirten Ertl ayrıca “Sputnik V ile aşılamadan 6 ay sonra virüsün orijinal ‘doğal türüne’ karşı geliştirilen antikor titresi sayısı sabitti, ancak mRNA aşısının yapılmasından sonra yaklaşık 10 kat düşüş görüldü” vurgusu yaptı. Pfizer’ın geçen yıl FDA’ya sunduğu verilerine göre de iki dozun yapılmasının ardından 6 ay için virüse karşı koruyucu özellik yüzde 43’e kadar düşüyor.Fransız immünolog ve araştırmacı Cecil Czerkinsky de Spallanzani Enstitüsü’nde elde edilen bulguları olumlu değerlendirdi. Araştırmaya göre, adenovirüs vektörlü Sputnik aşısı, tek başına homolog takviye doz olarak da, bir mRNA aşısı ile birlikte kullanıldığında da Delta varyantının yanı sıra, Omicron varyantına karşı da nötralize edici antikor yanıtı sağlayabiliyor.Czerkinsky, Sputnik Light da (Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu) dahil olmak üzere, Karıştır ve Birleştir yaklaşımıyla takviye doz yapılmasının, mutasyonlara karşı etkili olduğunu ifade etti.Sputnik Light aşısı 30’dan fazla ülkede onay aldı, diğer aşılar için takviye doz olarak da uygulanabiliyor. Sputnik V aşısı ise toplam nüfusu 4 milyara tekabül eden 71 ülkede tescilledi. Pfizer ve Moderna aşılarının aksine Sputnik V ve Sputnik Light aşıları adenovirüs vektör platformu temel alınarak üretildi ve şimdiye kadar nadir görülen ciddi bir yan etkiye yol açtığı bildirilmedi. Pfizer aşısından farklı olarak Rus aşıları +2, +8 Santigrat derecede muhafaza edilebiliyor ve özel bir soğutma sistemi gerektirmiyor.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049825169_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e4f15ae7f818e79df29b93aed43fb4a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sputnik v, omicron, rusya, koronavirüs, sputnik light

Uzmanlar Sputnik V’ye övgüler yağdırdı: Omicron’a karşı yüksek etkinlik gösteriyor

12:12 27.01.2022 (güncellendi: 12:34 27.01.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSputnik aşısı, koronavirüs, Rusya
Sputnik aşısı, koronavirüs, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Arjantin, Fransa ve ABD’den önde gelen bulaşıcı hastalık ve aşı uzmanları Rus Sputnik V koronavirüs aşısının Omicron varyantına karşı Pfizer aşısına kıyasla daha yüksek etki gösterdiğini ortaya koyan İtalyan araştırmasının sonuçları doğrultusunda, bu aşıyla ilgili övgülerde bulundu.
Arjantin’deki Cordoba Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Hugo Pizzi, Roma’daki bir laboratuvarda Sputnik V ve Pfizer aşılarıyla ilgili yürütülen İtalya-Rusya ortak araştırmasının sonuçlarıyla ilgili konuştu.
Sputnik V aşısının Omicron varyantına karşı Pfizer aşısından 2.1 kat daha etkili olduğu anlaşılan araştırma sonucu hakkında Pizzi, “Belirleyici ve cesaret verici” ifadesini kullandı.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) yayınladığı açıklamalara göre, Pizzi Sputnik V’nin birçok özelliği barındıran harika bir aşı olduğunu ve Cordoba Üniversitesi’nde elde edilen bulguların da son verilerle uyumlu olduğunu kaydetti.
Pizzi, “Üniversitede, Manaos ve Delta gibi başka varyantlarla ilgili bir dizi araştırmada belirtilen, Sputnik V aşısının yüksek etkinlik gösterdiği bilgisini doğrulamıştık. Bu nedenle Omicron varyantına karşı da bu araştırmada ortaya çıktığı kadar yüksek etkinlik göstermesine şaşırmıyorum” ifadelerini kullandı.
ABD’li aşı uzmanı Profesör Hildegund Ertl da, “Adenovirüs vektör ile antijen sağlanması mRNA ile olandan çok daha uzun sürüyor, zira dayanıklı antikor salgılayan hücrelerin uyarılması teşvik ediliyor” ifadelerini kullandı.
İtalyan Spallanzani Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmanın sonuçlarının ‘çok ümit vaat edici’ olduğunu belirten Ertl ayrıca “Sputnik V ile aşılamadan 6 ay sonra virüsün orijinal ‘doğal türüne’ karşı geliştirilen antikor titresi sayısı sabitti, ancak mRNA aşısının yapılmasından sonra yaklaşık 10 kat düşüş görüldü” vurgusu yaptı.
Pfizer’ın geçen yıl FDA’ya sunduğu verilerine göre de iki dozun yapılmasının ardından 6 ay için virüse karşı koruyucu özellik yüzde 43’e kadar düşüyor.
Fransız immünolog ve araştırmacı Cecil Czerkinsky de Spallanzani Enstitüsü’nde elde edilen bulguları olumlu değerlendirdi. Araştırmaya göre, adenovirüs vektörlü Sputnik aşısı, tek başına homolog takviye doz olarak da, bir mRNA aşısı ile birlikte kullanıldığında da Delta varyantının yanı sıra, Omicron varyantına karşı da nötralize edici antikor yanıtı sağlayabiliyor.
Czerkinsky, Sputnik Light da (Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu) dahil olmak üzere, Karıştır ve Birleştir yaklaşımıyla takviye doz yapılmasının, mutasyonlara karşı etkili olduğunu ifade etti.
Sputnik Light aşısı 30’dan fazla ülkede onay aldı, diğer aşılar için takviye doz olarak da uygulanabiliyor. Sputnik V aşısı ise toplam nüfusu 4 milyara tekabül eden 71 ülkede tescilledi. Pfizer ve Moderna aşılarının aksine Sputnik V ve Sputnik Light aşıları adenovirüs vektör platformu temel alınarak üretildi ve şimdiye kadar nadir görülen ciddi bir yan etkiye yol açtığı bildirilmedi. Pfizer aşısından farklı olarak Rus aşıları +2, +8 Santigrat derecede muhafaza edilebiliyor ve özel bir soğutma sistemi gerektirmiyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce