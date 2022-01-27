https://tr.sputniknews.com/20220127/whatsappa-uyari-subat-sonuna-kadar-sureleri-var-1053201793.html

Whatsapp'a uyarı: Şubat sonuna kadar süreleri var

Whatsapp'a uyarı: Şubat sonuna kadar süreleri var

Avrupa Birliği (AB), mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kullanıcılarını kişisel verilerin kullanımı hakkında daha iyi bilgilendirmesi gerektiğini... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T18:01+0300

2022-01-27T18:01+0300

2022-01-27T18:01+0300

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AB Komisyonu ve AB ülkelerinin tüketici koruma makamları, bunun için WhatsApp yönetimine bugün mektup gönderdi.Komisyondan yapılan açıklamaya göre, WhatsApp'e gönderilen mektupta şirketten 2021'de hizmet koşulları ve gizlilik politikası hakkında yaptığı değişikliklere açıklık getirmesi istendi.AB, WhatsApp'in değişikliklerinin Birliğin tüketici koruma kanununa uygun olduğunun garanti edilmesini talep etti.AB Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders, "WhatsApp, kullanıcıların neyi kabul ettiğini tam olarak anlamasını sağlamalıdır" ifadesini kullandı.Reynders, "WhatsApp'in endişelerimizi nasıl gidereceğine yönelik somut taahhütlerle bize geri dönmesi için şubat sonuna kadar süresi bulunuyor" açıklamasını yaptı.Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp uygulaması, 4 Ocak 2021'de birçok ülkede yeni 'kullanıcı hizmet koşulları ve gizlilik ilkesi' sunmuştu. Bildirimlerle tüm kullanıcılara giden sözleşmeyi kabul etmeyenlerin 8 Şubat 2021'den itibaren uygulamayı kullanamayacağı açıklanmıştı.Sözleşmedeki birçok madde ise tepkilere neden olmuştu. Bunların başında kullanıcıların kişisel verilerini Facebook ile paylaşma zorunluluğu geliyordu. WhatsApp uygulamasının kullanıcılarını 'kabul etmeye zorladığı' sözleşmenin, Avrupa'da geçerli olmadığı belirtilmişti. Uygulama, AB ülkelerindeki kullanıcıları için farklı bir hizmet sözleşmesi sunmuştu.

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ab, whatsapp, avrupa birliği, uyarı, veri gizliliği