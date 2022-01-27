https://tr.sputniknews.com/20220127/yataginda-olu-bulunan-gamze-sakallioglunun-anne-ve-babasi-tutuklandi--birileri-cocugumu-oldurmus-1053170935.html

Yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun anne ve babası tutuklandı: 'Birileri çocuğumu öldürmüş'

Yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun anne ve babası tutuklandı: 'Birileri çocuğumu öldürmüş'

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun odasında ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı. Anne... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T01:17+0300

2022-01-27T01:17+0300

2022-01-27T01:17+0300

türkiye

cinayet

ölü bulundu

gamze sakallıoğlu

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Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, boynunda kırık olduğu tespit edilen Gamze Sakallıoğlu'nun gözaltına alınan babası M.H.S. ve annesi T.S' nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne T.S, adliyeye girişinde gazetecilerin sorusu üzerine, "Kızım nasıl öldü hiçbir fikrim yok. Benim hakkımın aranmasını istiyorum. Ben yatağında ölü buldum. Birileri çocuğumu öldürmüş. Gelinimden ve annesinden şüpheleniyorum. Başkası da olabilir" iddiasında bulundu.Anne ve baba, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.24 Ocak'ta, ailenin ihbarı üzerine Mazı Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Gamze Sakallıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen Jandarma Olay Yeri ekibince yapılan incelemede, Gamze S'nin boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar olduğunu tespit etmişti.

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cinayet, ölü bulundu, gamze sakallıoğlu