Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220127/yataginda-olu-bulunan-gamze-sakallioglunun-anne-ve-babasi-tutuklandi--birileri-cocugumu-oldurmus-1053170935.html
Yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun anne ve babası tutuklandı: 'Birileri çocuğumu öldürmüş'
Yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun anne ve babası tutuklandı: 'Birileri çocuğumu öldürmüş'
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun odasında ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı. Anne... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T01:17+0300
2022-01-27T01:17+0300
türkiye
cinayet
ölü bulundu
gamze sakallıoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053123182_0:0:650:366_1920x0_80_0_0_2e4d5a795ba32573080b14b9dda21f40.jpg
Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, boynunda kırık olduğu tespit edilen Gamze Sakallıoğlu'nun gözaltına alınan babası M.H.S. ve annesi T.S' nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne T.S, adliyeye girişinde gazetecilerin sorusu üzerine, "Kızım nasıl öldü hiçbir fikrim yok. Benim hakkımın aranmasını istiyorum. Ben yatağında ölü buldum. Birileri çocuğumu öldürmüş. Gelinimden ve annesinden şüpheleniyorum. Başkası da olabilir" iddiasında bulundu.Anne ve baba, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.24 Ocak'ta, ailenin ihbarı üzerine Mazı Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Gamze Sakallıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen Jandarma Olay Yeri ekibince yapılan incelemede, Gamze S'nin boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar olduğunu tespit etmişti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053123182_0:0:650:488_1920x0_80_0_0_f2322965ced181a119c6967522b59d9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cinayet, ölü bulundu, gamze sakallıoğlu

Yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun anne ve babası tutuklandı: 'Birileri çocuğumu öldürmüş'

01:17 27.01.2022
© DHAYatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu
Yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© DHA
Abone ol
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun odasında ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı. Anne T.S. "Kızım nasıl öldü hiçbir fikrim yok. Benim hakkımın aranmasını istiyorum. Ben yatağında ölü buldum. Birileri çocuğumu öldürmüş" dedi.
Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, boynunda kırık olduğu tespit edilen Gamze Sakallıoğlu'nun gözaltına alınan babası M.H.S. ve annesi T.S' nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne T.S, adliyeye girişinde gazetecilerin sorusu üzerine, "Kızım nasıl öldü hiçbir fikrim yok. Benim hakkımın aranmasını istiyorum. Ben yatağında ölü buldum. Birileri çocuğumu öldürmüş. Gelinimden ve annesinden şüpheleniyorum. Başkası da olabilir" iddiasında bulundu.
Anne ve baba, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
24 Ocak'ta, ailenin ihbarı üzerine Mazı Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Gamze Sakallıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen Jandarma Olay Yeri ekibince yapılan incelemede, Gamze S'nin boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar olduğunu tespit etmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce