https://tr.sputniknews.com/20220127/zonguldakta-heyelan-dev-kayalar-istanbul-yolunu-kapatti-1053189645.html

Zonguldak'ta heyelan: Dev kayalar İstanbul yolunu kapattı

Zonguldak'ta heyelan: Dev kayalar İstanbul yolunu kapattı

Zonguldak-İstanbul yolunda meydana gelen heyelanda dev kayalar yola düştü. Kayalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapatılırken, araçlar alternatif... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T14:16+0300

2022-01-27T14:16+0300

2022-01-27T14:16+0300

yaşam

zonguldak

istanbul

heyelan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053189979_0:73:771:506_1920x0_80_0_0_1a74d95e6ddbd7bf4af45f14260107f6.jpg

Zonguldak-İstanbul yolunun Ilıksu mevkisinde saat 12.00 sıralarında heyelan meydana geldi.Kar yağışının etkili olduğu bölgede dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu düştü. Bu sırada yoldan geçen Karayolları'na ait kar küreme aracına da kayalar isabet etti, sürücü hafif yaralandı.Sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri yolu ulaşıma kapattı. Araçlar, Kozlu ilçesinden alternatif yollara gönderildi.Karayolları ekipleri, kayaları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

zonguldak

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zonguldak, istanbul, heyelan