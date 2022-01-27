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Zonguldak'ta heyelan: Dev kayalar İstanbul yolunu kapattı
Zonguldak'ta heyelan: Dev kayalar İstanbul yolunu kapattı
Zonguldak-İstanbul yolunda meydana gelen heyelanda dev kayalar yola düştü. Kayalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapatılırken, araçlar alternatif... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T14:16+0300
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yaşam
zonguldak
istanbul
heyelan
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Zonguldak-İstanbul yolunun Ilıksu mevkisinde saat 12.00 sıralarında heyelan meydana geldi.Kar yağışının etkili olduğu bölgede dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu düştü. Bu sırada yoldan geçen Karayolları'na ait kar küreme aracına da kayalar isabet etti, sürücü hafif yaralandı.Sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri yolu ulaşıma kapattı. Araçlar, Kozlu ilçesinden alternatif yollara gönderildi.Karayolları ekipleri, kayaları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.
zonguldak
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zonguldak, istanbul, heyelan

Zonguldak'ta heyelan: Dev kayalar İstanbul yolunu kapattı

14:16 27.01.2022
© İHAZonguldak'ta heyelan: Dev kayalar İstanbul yolunu kapattı
Zonguldak'ta heyelan: Dev kayalar İstanbul yolunu kapattı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© İHA
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Zonguldak-İstanbul yolunda meydana gelen heyelanda dev kayalar yola düştü. Kayalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapatılırken, araçlar alternatif yollara yönlendirildi.
Zonguldak-İstanbul yolunun Ilıksu mevkisinde saat 12.00 sıralarında heyelan meydana geldi.
Kar yağışının etkili olduğu bölgede dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu düştü. Bu sırada yoldan geçen Karayolları'na ait kar küreme aracına da kayalar isabet etti, sürücü hafif yaralandı.
Sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri yolu ulaşıma kapattı. Araçlar, Kozlu ilçesinden alternatif yollara gönderildi.
Karayolları ekipleri, kayaları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.
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