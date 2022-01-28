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16 yaş altı ve 55 yaş üstü Türk vatandaşları Libya'ya vizesiz gidebilecek
16 yaş altı ve 55 yaş üstü Türk vatandaşları Libya'ya vizesiz gidebilecek
Libya’ya seyahat edecek Türk vatandaşları için vize uygulamasında değişikliğe gidildi. Değişiklikle Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşlar Libya'ya... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T01:02+0300
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libya
vize
vatandaş
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Libya’ya seyahat edecek Türk vatandaşları için vize uygulamasında değişikliğe gidildi.Konuya ilişkin Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Libya makamlarınca, 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarımızın Libya’ya giriş vizesinden muaf tutulmasına ve ülkemiz iş insanlarına bir (1) yıllık müteaddit giriş vizesi ita edilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Libya’ya seyahat etmeyi planlayan vatandaşların Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği veya Misrata Başkonsolosluğu’ndan bilgi almalarının faydalı olacağı da hatırlatıldı. Hizmet pasaportu, devlet memurlarına verilen yeşil pasaport ve diplomatik pasaport hamilleri Libya’ya vizesiz seyahat edebiliyor.
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türkiye, libya, vize, vatandaş

16 yaş altı ve 55 yaş üstü Türk vatandaşları Libya'ya vizesiz gidebilecek

01:02 28.01.2022
© AApasaport
pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AA
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Libya’ya seyahat edecek Türk vatandaşları için vize uygulamasında değişikliğe gidildi. Değişiklikle Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşlar Libya'ya vizesiz gidebilecek.
Libya’ya seyahat edecek Türk vatandaşları için vize uygulamasında değişikliğe gidildi.
Konuya ilişkin Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Libya makamlarınca, 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarımızın Libya’ya giriş vizesinden muaf tutulmasına ve ülkemiz iş insanlarına bir (1) yıllık müteaddit giriş vizesi ita edilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Libya’ya seyahat etmeyi planlayan vatandaşların Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği veya Misrata Başkonsolosluğu’ndan bilgi almalarının faydalı olacağı da hatırlatıldı.
Hizmet pasaportu, devlet memurlarına verilen yeşil pasaport ve diplomatik pasaport hamilleri Libya’ya vizesiz seyahat edebiliyor.
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