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https://tr.sputniknews.com/20220128/2022-askerlik-tarih-ve-yerleri-belli-oldu-1053224177.html
2022 askerlik tarih ve yerleri belli oldu
2022 askerlik tarih ve yerleri belli oldu
2022 celp dönemleri ile bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerleri açıklandı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T10:16+0300
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türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
bedelli askerlik
bedelli askerlik süresi
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Askerlik yeri sorgulaması yapacak vatandaşlar e-Devlet üzerinden askere gidecekleri yer ve tarihi sorgulayabiliyor.Bedelli askerlik yer ve tarihleri2022 Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden duyuruldu.2022 yılında bedelli askerlik için ödeme ve tercih yapan adaylar, e-devlet üzerinden sonuçlara oluşabiliyor.2022 yılında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira olarak açıklanmıştı.Bedelli askerlik sevk tarihleri03 Şubat 202203 Mart 202231 Mart 202212 Mayıs 202209 Haziran 202221 Temmuz 202218 Ağustos 202215 Eylül 202213 Ekim 202210 Kasım 202208 Aralık 2022
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milli savunma bakanlığı (msb), bedelli askerlik, bedelli askerlik süresi

2022 askerlik tarih ve yerleri belli oldu

10:16 28.01.2022
© AA / Murat KaynakBedelli askerlik
Bedelli askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AA / Murat Kaynak
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2022 celp dönemleri ile bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerleri açıklandı.
Askerlik yeri sorgulaması yapacak vatandaşlar e-Devlet üzerinden askere gidecekleri yer ve tarihi sorgulayabiliyor.

Bedelli askerlik yer ve tarihleri

2022 Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden duyuruldu.
2022 yılında bedelli askerlik için ödeme ve tercih yapan adaylar, e-devlet üzerinden sonuçlara oluşabiliyor.
2022 yılında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira olarak açıklanmıştı.

Bedelli askerlik sevk tarihleri

03 Şubat 2022
03 Mart 2022
31 Mart 2022
12 Mayıs 2022
09 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
15 Eylül 2022
13 Ekim 2022
10 Kasım 2022
08 Aralık 2022
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