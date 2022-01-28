https://tr.sputniknews.com/20220128/2022-askerlik-tarih-ve-yerleri-belli-oldu-1053224177.html

2022 askerlik tarih ve yerleri belli oldu

2022 askerlik tarih ve yerleri belli oldu

2022 celp dönemleri ile bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerleri açıklandı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T10:16+0300

2022-01-28T10:16+0300

2022-01-28T10:16+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

bedelli askerlik

bedelli askerlik süresi

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Askerlik yeri sorgulaması yapacak vatandaşlar e-Devlet üzerinden askere gidecekleri yer ve tarihi sorgulayabiliyor.Bedelli askerlik yer ve tarihleri2022 Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden duyuruldu.2022 yılında bedelli askerlik için ödeme ve tercih yapan adaylar, e-devlet üzerinden sonuçlara oluşabiliyor.2022 yılında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira olarak açıklanmıştı.Bedelli askerlik sevk tarihleri03 Şubat 202203 Mart 202231 Mart 202212 Mayıs 202209 Haziran 202221 Temmuz 202218 Ağustos 202215 Eylül 202213 Ekim 202210 Kasım 202208 Aralık 2022

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milli savunma bakanlığı (msb), bedelli askerlik, bedelli askerlik süresi