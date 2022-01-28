https://tr.sputniknews.com/20220128/25-yil-sonra-yeniden-gundemde-abdde-seri-katil-canli-yayina-baglanarak-cinayetlerini-itiraf-etmis-1053239555.html

ABD'de seri katilin, canlı yayında cinayetlerini itiraf ettiği ortaya çıktı

ABD'de seri katilin, canlı yayında cinayetlerini itiraf ettiği ortaya çıktı

ABD'de bir seri katilin, 1997 yılında bir radyo programını arayarak işlediği cinayetleri itiraf ettiği ortaya çıktı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T15:07+0300

2022-01-28T15:07+0300

2022-01-28T15:09+0300

dünya

seri katil

program

cinayet

radyo

itiraf

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ABD'de 1979'dan beri yayınlanan The Howard Stern Show'da, 1997 yılından kalma anlar yeniden gündem oldu. Konuyla ilgili yayınlanan videoda, 'Clay' ismini kullanan bir kişinin 1997 yılında programı arayarak 12 seks işçisini öldürdüğünü söylediği anlar yer alıyor.TikTok'ta true911calls tarafından paylaşılan görüntülerde, sunucular Stern ve Quivers, Clay'in itirafları üzerine ona bunu neden yaptığıyla ilgili "Annen seni dövdü mü? Annen fahişe miydi?" gibi sorular sordular. Clay ise, "Hayır. Aslında öyle bir şey yok. Sanırım bunu sadece güç duygusu için yapıyorum" dedi.Programın sunucusu Stern, daha sonra yaptığı açıklamada FBI'ın stüdyoya gelip görüşmenin bir kaydını istediğini söyledi. Çağrı hiçbir zaman kesin olarak resmen teyit edilmedi, ancak çoğu kişi arayanın Russell Ellwood olduğundan şüpheleniyor. Aramadan sonra polis, Ellwood'un potansiyel olarak New Orleans'ta 24 seks işçisini öldüren bir seri katil olan 'Storyville Slayer' olabileceğini düşündü. Ellwood sonunda bir cinayetle suçlandı ve 1999'da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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seri katil, program, cinayet, radyo, itiraf