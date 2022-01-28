https://tr.sputniknews.com/20220128/abd-bm-guvenlik-konseyinden-pazartesi-gunu-ukraynayi-gorusmek-uzere-toplanmayi-talep-etti-1053217138.html

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nden pazartesi günü Ukrayna'yı görüşmek üzere toplanmayı talep etti

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nden pazartesi günü Ukrayna'yı görüşmek üzere toplanmayı talep etti

Sputnik'e konuşan bir kaynak, ABD yönetiminin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden Ukrayna krizini görüşmek üzere pazartesi günü toplantı düzenleme... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T01:12+0300

2022-01-28T01:12+0300

2022-01-28T01:28+0300

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pentagon

toplantı

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Ukrayna'nın doğusunda gerilim ve Batı ülkelerinin silah sevkiyatları sürerken Washington yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne toplanma talebi götürdü.Sputnik'e konuşan bir kaynak, ABD'nin Konsey'e pazartesi günü konuyla ilgili toplanma talebinde bulunduğu bilgisini verdi.Pentagon'dan 'Rusya, Ukrayna sınırındaki askeri yığınaklarını artırdı' iddiasıÖte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında, "Rusya'nın yığınağına ilişkin, Ruslar son 24 saatte, ülkelerinin batısına ve Belarus'a önemli ölçüde muharip güç yığmaya devam etti. Günü birlik artışlara girmeden, oradaki kabiliyetlerine dramatik seviyede değilse de belirli ölçüde eklemeler yaptığını görmeye devam ediyoruz" dedi.Ukrayna'ya silah desteği vermeye devam ettiklerini anlatan Kirby, ülkeye Ukrayna'ya neden hava savunma sistemi vermediklerine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: "Çok olmadı, yakın zamanda bir hava ve füzen savunma değerlendirme ekibimiz oradaydı. Bu kabiliyetlerle ilgili kaygılar konusunda Ukrayna ile kapsamlı görüşmeler yaptılar. Bu devam eden bir süreçtir. Zaten onlara henüz 3 parti destek gönderdik. Devamı da gelecek. Bu sürecin önüne geçmek istemiyorum. Ukrayna'ya verilen silahların detayın çok girmeyeceğim. Onlarla ihtiyaçları konusunda sürekli bir iletişim halindeyiz. Bahsi geçen silahlar konusunda da bu görüşmeler devam edecek diye düşünüyorum. Buradan herhangi bir silahın verilmesi veya o silahla ilgili teslim takvimi konusunda söz vermiyorum."Teyakkuza geçirilen 8 bin 500 asker ile ilgili bazı bilgiler de veren Kirby, Afganistan ve Irak'ın işgalinde de kullanılan 82. ve 101. Hava İndirme Tümenleri, 4. Piyade Tümeni'ne bağlı bazı birlikler ile Arizona, Teksas, Louisiana, ve Georgia'da olmak üzere 4 Hava Üssü'nün teyakkuza geçirildiğini belirtti.

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abd, bm güvenlik konseyi, ukrayna, pentagon, toplantı