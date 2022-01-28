https://tr.sputniknews.com/20220128/abd-savunma-bakani-austin-putinin-ukraynaya-girme-konusunda-nihai-karari-verdigine-inanmiyorum-1053252729.html
ABD Savunma Bakanı Austin: Putin'in Ukrayna'ya girme konusunda nihai kararı verdiğine inanmıyorum
ABD Savunma Bakanı Austin: Putin'in Ukrayna'ya girme konusunda nihai kararı verdiğine inanmıyorum
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya lideri Putin'in 'Ukrayna'ya girme konusunda nihai kararı verdiğine inanmadığını' belirterek, ancak Rusya'nın 'bunu... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T21:50+0300
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ukrayna krizi
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ukrayna
mark milley
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile düzenlediği basın toplantısında Ukrayna krizi değerlendirdi.Austin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Ukrayna'ya girme konusunda nihai karar verdiğine inanmadığını ama artık bunu yapma kabiliyetine eriştiğini' savundu.ABD'li bakan, Rusya'nın 'Ukrayna'yı işgal edeceği' iddiasını ele alarak bu senaryonun, Moskova'nın batısında güçlü ve kararlı bir NATO istemediği anlamına geleceğini söyledi.ABD Genelkurmay Başkanı Milley ise, Rusya'nın kendi sınırındaki askeri hareketliliğe değinerek, durumun Soğuk Savaş dönemindeki gibi olduğunu kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220128/lugansk-ukrayna-ordusu-askeri-techizati-sivillerin-yasadigi-yerlesim-alanlarina-konuslandiriyor---1053244058.html
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ABD Savunma Bakanı Austin: Putin'in Ukrayna'ya girme konusunda nihai kararı verdiğine inanmıyorum
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya lideri Putin'in 'Ukrayna'ya girme konusunda nihai kararı verdiğine inanmadığını' belirterek, ancak Rusya'nın 'bunu yapabilecek kabiliyete eriştiğini' savundu.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile düzenlediği basın toplantısında Ukrayna krizi değerlendirdi.
Austin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Ukrayna'ya girme konusunda nihai karar verdiğine inanmadığını ama artık bunu yapma kabiliyetine eriştiğini' savundu.
ABD'li bakan, Rusya'nın 'Ukrayna'yı işgal edeceği' iddiasını ele alarak bu senaryonun, Moskova'nın batısında güçlü ve kararlı bir NATO istemediği anlamına geleceğini söyledi.
ABD Genelkurmay Başkanı Milley ise, Rusya'nın kendi sınırındaki askeri hareketliliğe değinerek, durumun Soğuk Savaş dönemindeki gibi olduğunu kaydetti.