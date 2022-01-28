https://tr.sputniknews.com/20220128/abd-savunma-bakani-austin-putinin-ukraynaya-girme-konusunda-nihai-karari-verdigine-inanmiyorum-1053252729.html

ABD Savunma Bakanı Austin: Putin'in Ukrayna'ya girme konusunda nihai kararı verdiğine inanmıyorum

ABD Savunma Bakanı Austin: Putin'in Ukrayna'ya girme konusunda nihai kararı verdiğine inanmıyorum

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya lideri Putin'in 'Ukrayna'ya girme konusunda nihai kararı verdiğine inanmadığını' belirterek, ancak Rusya'nın 'bunu... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T21:50+0300

2022-01-28T21:50+0300

2022-01-28T21:50+0300

ukrayna krizi

abd

rusya

ukrayna

mark milley

lloyd austin

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile düzenlediği basın toplantısında Ukrayna krizi değerlendirdi.Austin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Ukrayna'ya girme konusunda nihai karar verdiğine inanmadığını ama artık bunu yapma kabiliyetine eriştiğini' savundu.ABD'li bakan, Rusya'nın 'Ukrayna'yı işgal edeceği' iddiasını ele alarak bu senaryonun, Moskova'nın batısında güçlü ve kararlı bir NATO istemediği anlamına geleceğini söyledi.ABD Genelkurmay Başkanı Milley ise, Rusya'nın kendi sınırındaki askeri hareketliliğe değinerek, durumun Soğuk Savaş dönemindeki gibi olduğunu kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220128/lugansk-ukrayna-ordusu-askeri-techizati-sivillerin-yasadigi-yerlesim-alanlarina-konuslandiriyor---1053244058.html

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abd, rusya, ukrayna, mark milley, lloyd austin