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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220128/abd-savunma-bakani-austin-putinin-ukraynaya-girme-konusunda-nihai-karari-verdigine-inanmiyorum-1053252729.html
ABD Savunma Bakanı Austin: Putin'in Ukrayna'ya girme konusunda nihai kararı verdiğine inanmıyorum
ABD Savunma Bakanı Austin: Putin'in Ukrayna'ya girme konusunda nihai kararı verdiğine inanmıyorum
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya lideri Putin'in 'Ukrayna'ya girme konusunda nihai kararı verdiğine inanmadığını' belirterek, ancak Rusya'nın 'bunu... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T21:50+0300
2022-01-28T21:50+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
ukrayna
mark milley
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile düzenlediği basın toplantısında Ukrayna krizi değerlendirdi.Austin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Ukrayna'ya girme konusunda nihai karar verdiğine inanmadığını ama artık bunu yapma kabiliyetine eriştiğini' savundu.ABD'li bakan, Rusya'nın 'Ukrayna'yı işgal edeceği' iddiasını ele alarak bu senaryonun, Moskova'nın batısında güçlü ve kararlı bir NATO istemediği anlamına geleceğini söyledi.ABD Genelkurmay Başkanı Milley ise, Rusya'nın kendi sınırındaki askeri hareketliliğe değinerek, durumun Soğuk Savaş dönemindeki gibi olduğunu kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220128/lugansk-ukrayna-ordusu-askeri-techizati-sivillerin-yasadigi-yerlesim-alanlarina-konuslandiriyor---1053244058.html
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abd, rusya, ukrayna, mark milley, lloyd austin

ABD Savunma Bakanı Austin: Putin'in Ukrayna'ya girme konusunda nihai kararı verdiğine inanmıyorum

21:50 28.01.2022
© REUTERS / Jeon Heon-KyunABD Savunma Bakanı Lloyd Austin
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / Jeon Heon-Kyun
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya lideri Putin'in 'Ukrayna'ya girme konusunda nihai kararı verdiğine inanmadığını' belirterek, ancak Rusya'nın 'bunu yapabilecek kabiliyete eriştiğini' savundu.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile düzenlediği basın toplantısında Ukrayna krizi değerlendirdi.
Austin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Ukrayna'ya girme konusunda nihai karar verdiğine inanmadığını ama artık bunu yapma kabiliyetine eriştiğini' savundu.
ABD'li bakan, Rusya'nın 'Ukrayna'yı işgal edeceği' iddiasını ele alarak bu senaryonun, Moskova'nın batısında güçlü ve kararlı bir NATO istemediği anlamına geleceğini söyledi.
ABD Genelkurmay Başkanı Milley ise, Rusya'nın kendi sınırındaki askeri hareketliliğe değinerek, durumun Soğuk Savaş dönemindeki gibi olduğunu kaydetti.
Lugansk - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
Ukrayna krizi
Lugansk: Ukrayna ordusu, askeri teçhizatı sivillerin yaşadığı yerleşim alanlarına konuşlandırıyor
17:14
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