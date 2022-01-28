ABD: Ulusal Muhafızlar'dan yaklaşık 200 kişi Ukrayna'da görevine devam ediyor

Gazetecilere konuşan Kirby, “Şu anda bu güçlerin görev veya statüsünü, Ukrayna’daki konumlarını değiştirmeye yönelik bir karar alınmış değil. Florida Ulusal Muhafız üyeleri hala orada” dedi.Ülkedeki Ulusal Muhafız üyesi sayısının yaklaşık 200 olduğunu belirten Kirby, askerlerin güvenliğinin kendileri için öncelikli olduğunu, gerginliğin tırmanması durumunda bu güçlerin hızla çekilebileceğini ekledi.Son günlerde Batı ülkeleri ve Kiev, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edebileceğini ileri sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu iddiaların asılsız ve gerginliği tırmandırmak amaçlı olduğunu, Rusya’nın kimseye saldırmak gibi bir amacı olmadığını belirtmişti. Peskov, bu tür iddiaların haklı çıkarılması için provokasyon gerçekleştirilmesinin de ihtimaller dahilinde olduğunu kaydetmişti.ABD son günlerde Ukrayna’ya uçaklarla üç parti halinde silah sevkiyatı yapmıştı.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Florida eyaletinden Ulusal Muhafız güçleri arasından yaklaşık 200 kişinin Ukrayna’da eğitmen ve danışman olarak görevlerine devam ettiğini, bu güçlerin çekilmesi yönünde bir karar alınmadığını söyledi.
Gazetecilere konuşan Kirby, “Şu anda bu güçlerin görev veya statüsünü, Ukrayna’daki konumlarını değiştirmeye yönelik bir karar alınmış değil. Florida Ulusal Muhafız üyeleri hala orada” dedi.
Ülkedeki Ulusal Muhafız üyesi sayısının yaklaşık 200 olduğunu belirten Kirby, askerlerin güvenliğinin kendileri için öncelikli olduğunu, gerginliğin tırmanması durumunda bu güçlerin hızla çekilebileceğini ekledi.
Son günlerde Batı ülkeleri ve Kiev, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edebileceğini ileri sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu iddiaların asılsız ve gerginliği tırmandırmak amaçlı olduğunu, Rusya’nın kimseye saldırmak gibi bir amacı olmadığını belirtmişti. Peskov, bu tür iddiaların haklı çıkarılması için provokasyon gerçekleştirilmesinin de ihtimaller dahilinde olduğunu kaydetmişti.
ABD son günlerde Ukrayna’ya uçaklarla üç parti halinde silah sevkiyatı yapmıştı.