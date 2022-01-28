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Sadece çiğ et yiyerek ne kadar hayatta kalabileceğini ölçüyor: Kıyma en sevdiğim yemek oldu
Sadece çiğ et yiyerek ne kadar hayatta kalabileceğini ölçüyor: Kıyma en sevdiğim yemek oldu
ABD'de yaşayan bir adam, Instagram'da açtığı hesapla her gün çiğ et yiyerek ne kadar hayatta kalabileceğini ölçmeye başladı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T15:52+0300
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dünya
abd
deney
et
çiğ
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'Bakterilerden ölene kadar her gün Whole Foods süpermarketinden aldığı çiğ etleri yiyeceğini' söyleyen adam, bu deneyi yapmaktaki amacını '5 gün mü yoksa 500 yıl mı yaşayacağımı görmek' ifadeleriyle açıkladı.İsmini açıklamayan ve Instagram hesabını da 'Çiğ et deneyi' ismiyle açan adam, 22 Kasım 2021 tarihinden itibaren görüntülerini paylaşıyor. Deneyinin 76. gününde olan adam, domuz pastırmasından çiğ balık ve tavuk göğsüne kadar çiğ olan her türlü eti yediğini söyledi ve şu notu paylaştı:"76. Gün - parçalanmış inek eti ve koyun sütü. Düşük maliyeti, bir kiloyu 4 dakika gibi bir sürede tüketme, 800 kalorilik ineği ve mükemmel bir şekilde sindirme kolaylığı nedeniyle kıyma en sevdiğim yemek haline geldi."Paylaşımları yapan adam, önceden 'çoğunlukla sebze tükettiğini' ve sağlık sorunları yaşamaya başladığını, bunun üzerine beslenmeyle ilgili çalışmaya başladığını ve kendisini iyileştirmek için ete bağımlı hale geldiğini' açıkladı. Adam, "Kahvaltıda simit ve smoothie yerine biftek ve yumurta yemeye başladığımda, günün büyük bir bölümünde tok hissettim ve karbonhidrat çarpmasından başım dönmesi yerine, ağrım azalmaya başladı" dedi.
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abd, deney, et, çiğ

Sadece çiğ et yiyerek ne kadar hayatta kalabileceğini ölçüyor: Kıyma en sevdiğim yemek oldu

15:52 28.01.2022 (güncellendi: 15:57 28.01.2022)
© Fotoğraf : PixabayÇiğ et
Çiğ et - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© Fotoğraf : Pixabay
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ABD'de yaşayan bir adam, Instagram'da açtığı hesapla her gün çiğ et yiyerek ne kadar hayatta kalabileceğini ölçmeye başladı.
'Bakterilerden ölene kadar her gün Whole Foods süpermarketinden aldığı çiğ etleri yiyeceğini' söyleyen adam, bu deneyi yapmaktaki amacını '5 gün mü yoksa 500 yıl mı yaşayacağımı görmek' ifadeleriyle açıkladı.
İsmini açıklamayan ve Instagram hesabını da 'Çiğ et deneyi' ismiyle açan adam, 22 Kasım 2021 tarihinden itibaren görüntülerini paylaşıyor.
Deneyinin 76. gününde olan adam, domuz pastırmasından çiğ balık ve tavuk göğsüne kadar çiğ olan her türlü eti yediğini söyledi ve şu notu paylaştı:
"76. Gün - parçalanmış inek eti ve koyun sütü. Düşük maliyeti, bir kiloyu 4 dakika gibi bir sürede tüketme, 800 kalorilik ineği ve mükemmel bir şekilde sindirme kolaylığı nedeniyle kıyma en sevdiğim yemek haline geldi."
Paylaşımları yapan adam, önceden 'çoğunlukla sebze tükettiğini' ve sağlık sorunları yaşamaya başladığını, bunun üzerine beslenmeyle ilgili çalışmaya başladığını ve kendisini iyileştirmek için ete bağımlı hale geldiğini' açıkladı.
Adam, "Kahvaltıda simit ve smoothie yerine biftek ve yumurta yemeye başladığımda, günün büyük bir bölümünde tok hissettim ve karbonhidrat çarpmasından başım dönmesi yerine, ağrım azalmaya başladı" dedi.
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