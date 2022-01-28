https://tr.sputniknews.com/20220128/abdnin-moskova-buyukelciligi-eski-calisanina-uyusturucu-kacakciligi-suclamasi--1053217426.html

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği eski çalışanına uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği eski çalışanına uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması

Rusya İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin eski çalışanı Mark Fogel hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve büyük... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T01:29+0300

2022-01-28T01:29+0300

2022-01-28T01:29+0300

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moskova

rusya içişleri bakanlığı

mark fogel

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Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bakanlık müfettişlerinin ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin eski çalışanı Mark Fogel hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve büyük miktarda uyuşturucu bulundurmak suçlamasıyla dava açtıkları belirtildi.Açıklamada, “Rusya İçişleri Bakanlığı Merkez Federal Bölge Ulaştırma Departmanı müfettişleri, ABD vatandaşı Mark Fogel hakkında başlatılan ceza davasını soruşturmaya devam ediyor. Eski Amerikalı diplomat, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve büyük miktarda uyuşturucu bulundurmakla suçlanıyor” denildi.Aralık ayında, mahkumlara yönelik çalışmaları gözlemleyen Moskova Kamu Gözlem Komisyonu (ONK), bir ABD vatandaşının uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Moskova'daki bir gözaltı merkezinde tutulduğu bilgisini paylaşmıştı.Moskova’daki Şeremetovo Havaalanı gümrük memurları, New York'tan Moskova'ya eşiyle birlikte gelen Vogel’in eşyaları arasında esrar ve kenevir yağı bulmuştu. Yasaklı maddelerden marihuana kotakt lens kutularında, kenevir yağı ise elektronik sigara kartuşlarına yerleştirilerek polieteilene sarılı halde spor ayakkabılarına gizlenmişti.Aramalar sırasında müfettişler, Vogel'in serbest bırakılan eşinin yaşadıkları dairedeki delilleri ortadan kaldırdığını saptadı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis memurları, Vogel'in eşinin evden bir paket alıp çöp kutusuna attığını ve daha sonra sitenin dışına taşıdığını tespit etti.Daha önce Moskova'daki ABD Büyükelçiliğinde görev yapan Mark Vogel, bir Anglo-Amerikan okulunda öğretmenlik yapıyordu. Vogel’in Mayıs 2021'e kadar sahip olduğu diplomatik statüyü, Rusya'ya uyuşturucu sokmak için bir kanal olarak kullanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, soruşturmanın yakından takip edildiği belirtildi.

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abd, moskova, rusya içişleri bakanlığı, mark fogel