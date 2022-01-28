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https://tr.sputniknews.com/20220128/ablasini-olduren-sanik-icindeki-seytani-oldurmek-icin-yaptim-1053255153.html
Ablasını öldüren sanık: İçindeki şeytanı öldürmek için yaptım
Ablasını öldüren sanık: İçindeki şeytanı öldürmek için yaptım
Ankara’da ablasını bıçaklayarak öldüren şahıs, mahkemede cinayeti ablasının içine kaçan şeytanı öldürmek için işlediğini söyledi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T23:31+0300
2022-01-28T23:31+0300
türkiye
kadın cinayeti
şeytan
bıçak
öldürme
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Ankara’nın Mamak ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Rıfat Arda Canik, aralarındaki tartışma sonucu ablası Özge Canik Sazlı’yı bıçaklayarak öldürmüştü. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında Rıfat Arda Canik hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.Ankara’nın Mamak ilçesinde 3 Ağustos 2019 tarihinde yaşanan olayda ablasının evinde kalan Rıfat Arda Canik'in tuhaf davranışları yüzünden ablası ile arasında tartışma başladı. Tartışma sonrası kardeşinin anormal davranışlarından korkan ablası, kendini banyoya kilitledi. Mutfaktan aldığı bıçakla banyonun kapısını kıran, ardından da ablasını 15 bıçak darbesiyle öldüren şahıs, olay sonrası verdiği ifadesinde, “Ablamın içindeki şeytanı öldürmek için bıçakladım. Bıçağı ona sokmaya başladığımda hiç kan akmadı. Sonradan şeytanı öldürdüğümü anlayınca kanama oldu. Onu şeytandan kurtarmak için bıçakladım” dedi. Olayın yaşandığı gün ifade veren maktulün alt kat komşuları ise, evde otururken yukarıdan televizyon sesi geldiğini, sonra bağrışma sesleri üzerine polisi aradıklarını belirtti. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen şahsı ablası Özge Canik Sazlı'nın tedavi ettirmek için yanına çağırdığı öğrenildi. Dava dosyasında psikolojik sorunlar sebebiyle ablasını öldürdüğünü söyleyen sanık hakkında yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir rahatsızlığa rastlanılmadığı belirtildi. Pişman olduğunu beyan eden sanık hakkında hükmü açıklayan mahkeme, ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verdi.
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kadın cinayeti, şeytan, bıçak, öldürme

Ablasını öldüren sanık: İçindeki şeytanı öldürmek için yaptım

23:31 28.01.2022
© AAmahkeme - karar
mahkeme - karar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AA
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Ankara’da ablasını bıçaklayarak öldüren şahıs, mahkemede cinayeti ablasının içine kaçan şeytanı öldürmek için işlediğini söyledi.
Ankara’nın Mamak ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Rıfat Arda Canik, aralarındaki tartışma sonucu ablası Özge Canik Sazlı’yı bıçaklayarak öldürmüştü. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında Rıfat Arda Canik hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ankara’nın Mamak ilçesinde 3 Ağustos 2019 tarihinde yaşanan olayda ablasının evinde kalan Rıfat Arda Canik'in tuhaf davranışları yüzünden ablası ile arasında tartışma başladı. Tartışma sonrası kardeşinin anormal davranışlarından korkan ablası, kendini banyoya kilitledi. Mutfaktan aldığı bıçakla banyonun kapısını kıran, ardından da ablasını 15 bıçak darbesiyle öldüren şahıs, olay sonrası verdiği ifadesinde, “Ablamın içindeki şeytanı öldürmek için bıçakladım. Bıçağı ona sokmaya başladığımda hiç kan akmadı. Sonradan şeytanı öldürdüğümü anlayınca kanama oldu. Onu şeytandan kurtarmak için bıçakladım” dedi.

Olayın yaşandığı gün ifade veren maktulün alt kat komşuları ise, evde otururken yukarıdan televizyon sesi geldiğini, sonra bağrışma sesleri üzerine polisi aradıklarını belirtti. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen şahsı ablası Özge Canik Sazlı'nın tedavi ettirmek için yanına çağırdığı öğrenildi.

Dava dosyasında psikolojik sorunlar sebebiyle ablasını öldürdüğünü söyleyen sanık hakkında yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir rahatsızlığa rastlanılmadığı belirtildi. Pişman olduğunu beyan eden sanık hakkında hükmü açıklayan mahkeme, ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verdi.
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