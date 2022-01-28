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https://tr.sputniknews.com/20220128/acik-cezaevlerindeki-hukumlulerin-kovid-19-izin-sureleri-2-ay-uzatildi-1053250280.html
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay uzatıldı
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay uzatıldı
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatıldığı bildirildi 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T19:52+0300
2022-01-28T19:52+0300
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cezaevi
izin
açık cezaevi
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatıldığı belirtildi.
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cezaevi, izin, açık cezaevi

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay uzatıldı

19:52 28.01.2022
© İHACezaevi, hapis
Cezaevi, hapis - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© İHA
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Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatıldığı bildirildi
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatıldığı belirtildi.
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