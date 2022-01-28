Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220128/adalet-bakani-gulden-ozel-hayatin-gizliligi-vurgusu-hukuk-bunu-kabul-etmez-1053234927.html
Adalet Bakanı Gül’den 'özel hayatın gizliliği' vurgusu: Hukuk bunu kabul etmez
Adalet Bakanı Gül’den 'özel hayatın gizliliği' vurgusu: Hukuk bunu kabul etmez
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 4. Yargı Paketi'yle iddianamelerde mahrem hususlarla ilgili özel hayat konularına girilmesinin yasaklandığını söyledi. Gül... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T13:30+0300
2022-01-28T13:30+0300
türkiye
abdulhamit gül
fetö
akp
açıklama
özel hayat
adalet bakanı abdulhamit gul
4. yargı paketi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1044923240_1:0:1130:635_1920x0_80_0_0_00826ae4a168e3b1adf52ce38f8ba462.jpg
Adalet Bakanı Gül, Ankara Üniversitesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 28 Ocak Veri Koruma Günü münasebetiyle düzenlediği programa katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Gül, “Önceliğimiz vatandaşımızın memnuniyeti insanımızın hakkını korumaktır. Tüm çalışmalarımızdaki politikalarımızdaki yol haritamız da insanı merkeze alan, insanı önceleyen bu yaklaşımlardır” diye konuştu.Her bir vatandaşın görüşü, düşüncesi ne olursa olsun yaklaşımlarının değerli olduğunu vurgulayan Bakan Gül, “Devletin görevi de bu hakları, değerleri korumak ve geliştirmektir. Bu çerçevede özellikle insanımızın onurunu, mahrem alanını ve kişisel verilerini teminat altına almak da en temel görevlerden biridir” açıklamasında bulundu.Hukuk dışı fi̇i̇lleri̇ hep beraber yaşadıkBakan Gül, bilginin artık silaha dönüştüğü, teknolojinin sürekli geliştiği bir çağda yaşandığına dikkati çekerek, “Bu noktada internet özel hayata dair ifşaatın, mahremiyet ihlallerinin ve itibar suikastlarının faaliyet alanına dönüşmemelidir. Geçmişte FETÖ'nün istihbarat ve veri madenciliğine verdiği özel önemi hepimiz veriyoruz. Bu çerçevede delil üreterek tezgahlarla oluşturulan kumpaslarla nasıl insanların kişisel haklarını ihlal ettikleri, nasıl mahremiyet haklarını ihlal ettiklerini hepimiz gördük, yaşadık. Usulsüz dinlemeler, kişilerin mahrem görüntüleri, özel bilgilerin ifşa edilmesi, verilerin hukuk dışı yollarla ele geçirilmesi gibi tüm hukuk dışı fiilleri hep beraber yaşadık” dedi.“Hukuk devletinde esas itibarıyla haysiyet cellatlığı olmaz” diyen Bakan Gül, “Bu anlamda dijital kumpaslarla insanların hayatlarını tarumar eden, insanlara kumpas kuran bu FETÖ'cü zihniyetin de asla ama asla unutulmaması gereken mücadele alanı olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu anlayışı uygulamanın da hiçbir zaman, hiçbir kimse tarafından gerçekleşmemesi yönünden de teyakkuzu ve hukukun gerekli tedbirleri alması da en esaslı görevlerden biridir” şeklinde konuştu.'Suçla i̇lgi̇si̇ olmayan konular ortalığa saçılıyordu'4. Yargı Paketi ile iddianamelerde özel ve mahrem hususlarla ilgili özel hayat konularına girilmesinin yasaklandığını dile getiren Bakan Gül şunları söyledi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1044923240_242:0:1089:635_1920x0_80_0_0_6296568a8def84d58bccbfe6739b37f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abdulhamit gül, fetö, akp, açıklama, özel hayat, adalet bakanı abdulhamit gul, 4. yargı paketi

Adalet Bakanı Gül’den 'özel hayatın gizliliği' vurgusu: Hukuk bunu kabul etmez

13:30 28.01.2022
© AAAdalet Bakanı Abdulhamit Gül
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AA
Abone ol
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 4. Yargı Paketi'yle iddianamelerde mahrem hususlarla ilgili özel hayat konularına girilmesinin yasaklandığını söyledi. Gül, "İlgilisi kim olursa olsun, kimsenin özel hayatının ifşa edilmesine asla ama asla kimse müsaade etmez, hukuk da bunu kabul etmez" dedi.
Adalet Bakanı Gül, Ankara Üniversitesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 28 Ocak Veri Koruma Günü münasebetiyle düzenlediği programa katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Gül, “Önceliğimiz vatandaşımızın memnuniyeti insanımızın hakkını korumaktır. Tüm çalışmalarımızdaki politikalarımızdaki yol haritamız da insanı merkeze alan, insanı önceleyen bu yaklaşımlardır” diye konuştu.
Her bir vatandaşın görüşü, düşüncesi ne olursa olsun yaklaşımlarının değerli olduğunu vurgulayan Bakan Gül, “Devletin görevi de bu hakları, değerleri korumak ve geliştirmektir. Bu çerçevede özellikle insanımızın onurunu, mahrem alanını ve kişisel verilerini teminat altına almak da en temel görevlerden biridir” açıklamasında bulundu.

Hukuk dışı fi̇i̇lleri̇ hep beraber yaşadık

Bakan Gül, bilginin artık silaha dönüştüğü, teknolojinin sürekli geliştiği bir çağda yaşandığına dikkati çekerek, “Bu noktada internet özel hayata dair ifşaatın, mahremiyet ihlallerinin ve itibar suikastlarının faaliyet alanına dönüşmemelidir. Geçmişte FETÖ'nün istihbarat ve veri madenciliğine verdiği özel önemi hepimiz veriyoruz. Bu çerçevede delil üreterek tezgahlarla oluşturulan kumpaslarla nasıl insanların kişisel haklarını ihlal ettikleri, nasıl mahremiyet haklarını ihlal ettiklerini hepimiz gördük, yaşadık. Usulsüz dinlemeler, kişilerin mahrem görüntüleri, özel bilgilerin ifşa edilmesi, verilerin hukuk dışı yollarla ele geçirilmesi gibi tüm hukuk dışı fiilleri hep beraber yaşadık” dedi.
“Hukuk devletinde esas itibarıyla haysiyet cellatlığı olmaz” diyen Bakan Gül, “Bu anlamda dijital kumpaslarla insanların hayatlarını tarumar eden, insanlara kumpas kuran bu FETÖ'cü zihniyetin de asla ama asla unutulmaması gereken mücadele alanı olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu anlayışı uygulamanın da hiçbir zaman, hiçbir kimse tarafından gerçekleşmemesi yönünden de teyakkuzu ve hukukun gerekli tedbirleri alması da en esaslı görevlerden biridir” şeklinde konuştu.

'Suçla i̇lgi̇si̇ olmayan konular ortalığa saçılıyordu'

4. Yargı Paketi ile iddianamelerde özel ve mahrem hususlarla ilgili özel hayat konularına girilmesinin yasaklandığını dile getiren Bakan Gül şunları söyledi:
“Olay ne olursa olsun, ilgilisi kim olursa olsun kimsenin özel hayatının bu anlamda ifşa edilmesine asla ama asla kimse müsaade etmez, hukuk da bunu kabul etmez. Geçmişte bunu FETÖ yapıyordu. Soruşturmaları adeta dosyaları şüphelinin günlüğü gibi tutuyordu. Suçla ilgisi olmayan bütün konular iddianame bahanesiyle ortalığa saçılıyordu.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce