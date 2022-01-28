https://tr.sputniknews.com/20220128/adalet-bakani-gulden-ozel-hayatin-gizliligi-vurgusu-hukuk-bunu-kabul-etmez-1053234927.html

Adalet Bakanı Gül’den 'özel hayatın gizliliği' vurgusu: Hukuk bunu kabul etmez

Adalet Bakanı Gül’den 'özel hayatın gizliliği' vurgusu: Hukuk bunu kabul etmez

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 4. Yargı Paketi'yle iddianamelerde mahrem hususlarla ilgili özel hayat konularına girilmesinin yasaklandığını söyledi. Gül... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T13:30+0300

2022-01-28T13:30+0300

2022-01-28T13:30+0300

türkiye

abdulhamit gül

fetö

akp

açıklama

özel hayat

adalet bakanı abdulhamit gul

4. yargı paketi

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Adalet Bakanı Gül, Ankara Üniversitesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 28 Ocak Veri Koruma Günü münasebetiyle düzenlediği programa katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Gül, “Önceliğimiz vatandaşımızın memnuniyeti insanımızın hakkını korumaktır. Tüm çalışmalarımızdaki politikalarımızdaki yol haritamız da insanı merkeze alan, insanı önceleyen bu yaklaşımlardır” diye konuştu.Her bir vatandaşın görüşü, düşüncesi ne olursa olsun yaklaşımlarının değerli olduğunu vurgulayan Bakan Gül, “Devletin görevi de bu hakları, değerleri korumak ve geliştirmektir. Bu çerçevede özellikle insanımızın onurunu, mahrem alanını ve kişisel verilerini teminat altına almak da en temel görevlerden biridir” açıklamasında bulundu.Hukuk dışı fi̇i̇lleri̇ hep beraber yaşadıkBakan Gül, bilginin artık silaha dönüştüğü, teknolojinin sürekli geliştiği bir çağda yaşandığına dikkati çekerek, “Bu noktada internet özel hayata dair ifşaatın, mahremiyet ihlallerinin ve itibar suikastlarının faaliyet alanına dönüşmemelidir. Geçmişte FETÖ'nün istihbarat ve veri madenciliğine verdiği özel önemi hepimiz veriyoruz. Bu çerçevede delil üreterek tezgahlarla oluşturulan kumpaslarla nasıl insanların kişisel haklarını ihlal ettikleri, nasıl mahremiyet haklarını ihlal ettiklerini hepimiz gördük, yaşadık. Usulsüz dinlemeler, kişilerin mahrem görüntüleri, özel bilgilerin ifşa edilmesi, verilerin hukuk dışı yollarla ele geçirilmesi gibi tüm hukuk dışı fiilleri hep beraber yaşadık” dedi.“Hukuk devletinde esas itibarıyla haysiyet cellatlığı olmaz” diyen Bakan Gül, “Bu anlamda dijital kumpaslarla insanların hayatlarını tarumar eden, insanlara kumpas kuran bu FETÖ'cü zihniyetin de asla ama asla unutulmaması gereken mücadele alanı olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu anlayışı uygulamanın da hiçbir zaman, hiçbir kimse tarafından gerçekleşmemesi yönünden de teyakkuzu ve hukukun gerekli tedbirleri alması da en esaslı görevlerden biridir” şeklinde konuştu.'Suçla i̇lgi̇si̇ olmayan konular ortalığa saçılıyordu'4. Yargı Paketi ile iddianamelerde özel ve mahrem hususlarla ilgili özel hayat konularına girilmesinin yasaklandığını dile getiren Bakan Gül şunları söyledi:

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