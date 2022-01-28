https://tr.sputniknews.com/20220128/ahmet-hakan-erdoganin-geri-adim-atmasiyla-sezen-aksu-olayi-yasandi-bitti-saygili-ya-da-saygisizca-1053231234.html

Ahmet Hakan: Erdoğan'ın geri adım atmasıyla, Sezen Aksu olayı yaşandı bitti saygılı ya da saygısızca

Ahmet Hakan: Erdoğan'ın geri adım atmasıyla, Sezen Aksu olayı yaşandı bitti saygılı ya da saygısızca

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir" sözlerini hatırlatarak, "Bunun adı geri... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T12:22+0300

2022-01-28T12:22+0300

2022-01-28T12:30+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ahmet hakan

sezen aksu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0d/1044720604_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e6b0cf29ab8aa3feb46d9479c957fe57.jpg

Ahmet Hakan, 'Geri adımların en güzelidir bu' başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NTV ortak yayınında sanatçı Sezen Aksu ile ilgili söylediği "Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır" sözleri hatırlatarak, "Bunun adı geri adımsa. Ne şahane bir geri adımdır bu! Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa. Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu" yorumunda bulundu.Hakan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:"Bunun adı pişmanlıksa...Ne harika bir pişmanlıktır bu!*Bunun adı bir tür özürse...Ne muhteşem bir özürdür buCUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın geri adım atmasıyla...Sezen Aksu olayı yaşandı bitti saygılı ya da saygısızca.*Şimdi benim korkum şu:*Bir haftadır “Sezen’im... Aksu’m... Sen bizim her şeyimizsin... Sen Türkiye’sin...” diye lügat paralayanlar...“Sen zaten yetmez ama evetçinin tekiydin... Sazandın” falan diye...Laf saydırmaya başlarlarsa...*Eyvah ki eyvah!"

https://tr.sputniknews.com/20220121/erdogan-hz-ademe-kimsenin-dili-uzanamaz-uzanan-dilleri-yeri-geldiginde-koparmak-gorevimizdir-1052991693.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, ahmet hakan, sezen aksu