Ahmet Hakan: Erdoğan'ın geri adım atmasıyla, Sezen Aksu olayı yaşandı bitti saygılı ya da saygısızca

Ahmet Hakan, 'Geri adımların en güzelidir bu' başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NTV ortak yayınında sanatçı Sezen Aksu ile ilgili söylediği "Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır" sözleri hatırlatarak, "Bunun adı geri adımsa. Ne şahane bir geri adımdır bu! Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa. Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu" yorumunda bulundu.Hakan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:"Bunun adı pişmanlıksa...Ne harika bir pişmanlıktır bu!*Bunun adı bir tür özürse...Ne muhteşem bir özürdür buCUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın geri adım atmasıyla...Sezen Aksu olayı yaşandı bitti saygılı ya da saygısızca.*Şimdi benim korkum şu:*Bir haftadır “Sezen’im... Aksu’m... Sen bizim her şeyimizsin... Sen Türkiye’sin...” diye lügat paralayanlar...“Sen zaten yetmez ama evetçinin tekiydin... Sazandın” falan diye...Laf saydırmaya başlarlarsa...*Eyvah ki eyvah!"
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir" sözlerini hatırlatarak, "Bunun adı geri adımsa, ne şahane bir geri adımdır bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geri adım atmasıyla, Sezen Aksu olayı yaşandı bitti saygılı ya da saygısızca" değerlendirmesinde bulundu.
Ahmet Hakan, 'Geri adımların en güzelidir bu' başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NTV ortak yayınında sanatçı Sezen Aksu ile ilgili söylediği "Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır" sözleri hatırlatarak, "Bunun adı geri adımsa. Ne şahane bir geri adımdır bu! Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa. Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu" yorumunda bulundu.
Hakan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"Bunun adı pişmanlıksa...
Ne harika bir pişmanlıktır bu!
*
Bunun adı bir tür özürse...
Ne muhteşem bir özürdür bu
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın geri adım atmasıyla...
Sezen Aksu olayı yaşandı bitti saygılı ya da saygısızca.
*
Şimdi benim korkum şu:
*
Bir haftadır “Sezen’im... Aksu’m... Sen bizim her şeyimizsin... Sen Türkiye’sin...” diye lügat paralayanlar...
“Sen zaten yetmez ama evetçinin tekiydin... Sazandın” falan diye...