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https://tr.sputniknews.com/20220128/akaryakita-bir-yilda-79-kez-zam-yapildi-1053221534.html
Akaryakıta bir yılda 79 kez zam yapıldı
Akaryakıta bir yılda 79 kez zam yapıldı
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) verilerine göre, 2021 yılında akaryakıta 79 kez zam yapıldı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T09:10+0300
2022-01-28T09:10+0300
ekonomi
benzin
akaryakıt
zam
motorin
lpg
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EPGİS verilerinde, 2021 yılında benzine 33, motorine 28, LPG’yeyse 18 kez olmak üzere akaryakıta toplamda 79 kez zam yapıldığı belirlendi. Zamların bir kısmı doğrudan pompa fiyatına yansırken, bir kısmıysa Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılandı. Buna rağmen benzin fiyatı bir yılda 10 lira 38 kuruş zamlandı.Motorin tarafındaysa 2021’de 28 kez zam yapıldı. Bir yılda motorin toplamda 8 lira 78 kuruş zamlandı. Geçen yıl pompa fiyatına yansıtılan, 1 liranın üstünde iki zam gören motorine sadece aralıkta 2 liranın üstünde zam yapıldı.Geçen yıl LPG ise 18 kez zam gördü. LPG’nin fiyatı toplamda 5 lira 98 kuruş artarken, zamların çoğu pompa fiyatına yansıdı. Benzin ve motorindekinden farklı olarak, LPG en çok zammı beş defa ile aralık değil kasım ayında gördü.Eşel mobil adı verilen sistemle, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar ÖTV’den otomatik şekilde karşılanarak akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalması sağlanıyordu. Ancak sistemin gücü artan fiyatlar nedeniyle geçen yıl sonuna doğru tükenmiş, akaryakıt ürünlerinde ÖTV oranı sıfırlanmıştı.
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benzin, akaryakıt, zam, motorin, lpg

Akaryakıta bir yılda 79 kez zam yapıldı

09:10 28.01.2022
© REUTERSAkaryakıt - Pompa - Benzin
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© REUTERS
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) verilerine göre, 2021 yılında akaryakıta 79 kez zam yapıldı.
EPGİS verilerinde, 2021 yılında benzine 33, motorine 28, LPG’yeyse 18 kez olmak üzere akaryakıta toplamda 79 kez zam yapıldığı belirlendi.
Zamların bir kısmı doğrudan pompa fiyatına yansırken, bir kısmıysa Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılandı. Buna rağmen benzin fiyatı bir yılda 10 lira 38 kuruş zamlandı.
Motorin tarafındaysa 2021’de 28 kez zam yapıldı. Bir yılda motorin toplamda 8 lira 78 kuruş zamlandı. Geçen yıl pompa fiyatına yansıtılan, 1 liranın üstünde iki zam gören motorine sadece aralıkta 2 liranın üstünde zam yapıldı.
Geçen yıl LPG ise 18 kez zam gördü. LPG’nin fiyatı toplamda 5 lira 98 kuruş artarken, zamların çoğu pompa fiyatına yansıdı. Benzin ve motorindekinden farklı olarak, LPG en çok zammı beş defa ile aralık değil kasım ayında gördü.
Eşel mobil adı verilen sistemle, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar ÖTV’den otomatik şekilde karşılanarak akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalması sağlanıyordu. Ancak sistemin gücü artan fiyatlar nedeniyle geçen yıl sonuna doğru tükenmiş, akaryakıt ürünlerinde ÖTV oranı sıfırlanmıştı.
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