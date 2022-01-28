https://tr.sputniknews.com/20220128/aksenerden-botas-tepkisi-bu-liyakatsizlik-milletimizi-enflasyona-mahkum-ediyor-1053237419.html
Akşener'den 'BOTAŞ' tepkisi: Bu liyakatsizlik, milletimizi enflasyona mahkum ediyor
Akşener'den 'BOTAŞ' tepkisi: Bu liyakatsizlik, milletimizi enflasyona mahkum ediyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BOTAŞ'ın tesislere gaz ulaştıramasını eleştirdi. Akşener, "Bu liyakatsizlik, milletimizi enflasyona mahkum ediyor" dedi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T14:27+0300
2022-01-28T14:27+0300
2022-01-28T14:27+0300
türkiye
enflasyon
doğalgaz
meral akşener
botaş
gaz
boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
sanayi
eleştiri
iyi parti
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Akşener, BOTAŞ’ın hala sanayi tesislerine tam olarak gaz ulaştıramadığını söyledi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu liyakatsizlik; hem faturaları yükseltip milletimizi enflasyona mahkum ediyor hem de sanayiciyi iflasa sürüklüyor” diyen Akşener, erken seçim çağrısında bulundu.İYİ Parti lideri, “Madem yönetemiyorsunuz; getirin sandığı, biz gelelim, memleketi hakkıyla yönetelim” diye yazdı.
https://tr.sputniknews.com/20220125/botas-iran-dahil-hic-bir-tedarikcimize-borcumuz-yok-1053094410.html
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enflasyon, doğalgaz, meral akşener, botaş, gaz, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), sanayi, eleştiri, iyi parti
Akşener'den 'BOTAŞ' tepkisi: Bu liyakatsizlik, milletimizi enflasyona mahkum ediyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BOTAŞ'ın tesislere gaz ulaştıramasını eleştirdi. Akşener, "Bu liyakatsizlik, milletimizi enflasyona mahkum ediyor" dedi.
Akşener, BOTAŞ’ın hala sanayi tesislerine tam olarak gaz ulaştıramadığını söyledi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu liyakatsizlik; hem faturaları yükseltip milletimizi enflasyona mahkum ediyor hem de sanayiciyi iflasa sürüklüyor” diyen Akşener, erken seçim çağrısında bulundu.
İYİ Parti lideri, “Madem yönetemiyorsunuz; getirin sandığı, biz gelelim, memleketi hakkıyla yönetelim” diye yazdı.