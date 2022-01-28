https://tr.sputniknews.com/20220128/aksenerden-botas-tepkisi-bu-liyakatsizlik-milletimizi-enflasyona-mahkum-ediyor-1053237419.html

Akşener'den 'BOTAŞ' tepkisi: Bu liyakatsizlik, milletimizi enflasyona mahkum ediyor

Akşener'den 'BOTAŞ' tepkisi: Bu liyakatsizlik, milletimizi enflasyona mahkum ediyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BOTAŞ'ın tesislere gaz ulaştıramasını eleştirdi. Akşener, "Bu liyakatsizlik, milletimizi enflasyona mahkum ediyor" dedi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T14:27+0300

2022-01-28T14:27+0300

2022-01-28T14:27+0300

türkiye

enflasyon

doğalgaz

meral akşener

botaş

gaz

boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

sanayi

eleştiri

iyi parti

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Akşener, BOTAŞ’ın hala sanayi tesislerine tam olarak gaz ulaştıramadığını söyledi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu liyakatsizlik; hem faturaları yükseltip milletimizi enflasyona mahkum ediyor hem de sanayiciyi iflasa sürüklüyor” diyen Akşener, erken seçim çağrısında bulundu.İYİ Parti lideri, “Madem yönetemiyorsunuz; getirin sandığı, biz gelelim, memleketi hakkıyla yönetelim” diye yazdı.

https://tr.sputniknews.com/20220125/botas-iran-dahil-hic-bir-tedarikcimize-borcumuz-yok-1053094410.html

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enflasyon, doğalgaz, meral akşener, botaş, gaz, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), sanayi, eleştiri, iyi parti