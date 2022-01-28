Altaylı: Gökbeylerimiz uzay yolculuklarında yetiştirdikleri lahanayı yiyecek diye çok gururlanmıştım

Altaylı bugünkü yazısında, Sebze Üretim Tekniği Bölümü mezunu İlyas Haliloğlu'nun Türkiye Uzay Ajansı'na Başkan Müşaviri olarak atanmasını gündemine taşıdı."Türkiye Uzay Ajansı da bu önemli görev doğrultusunda kadrolaşmaya devam ediyor ve son olarak dün öğrendiğimize göre bir de başkan müşavirini göreve başlatmışlar" diyen Altaylı, "Müşavir Bey’in uzmanlık alanı 'Sebze üretim teknikleri' iştigal alanı ise her fırsatta AK Parti’den aday olmak. İster belediye başkanı ister milletvekili, fark etmez. Müşavir Bey’in atanmasından sonra türlü eleştiriler yapmış bazı münafıklar. Vay efendim sebze üretim uzmanından Uzay Ajansı’na müşavir olur muymuş. Bence şahane olurdu" dedi.Altaylı yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:"Sert inişle gidilecek Ay'da ve muhtemelen bir sonraki hedefimiz olacak olan Mars başta olmak üzere uzay şartlarında sebze yetiştirme konusunda çok değerli çalışmalar yapabilirdi.Açıkçası ben bu önemli zatın, bu önemli kurumda bu nedenle işe alındığını düşünmüştüm.Ama ajans bir açıklama yaparak “Müşavir Bey’in idari hizmetlerde görevlendirileceğini” belirtti.Emin olun hayallerim yıkıldı.Oysa Gökbeylerimiz uzay yolculuklarında uzayda yetiştirilmiş çaydan demledikleri çayı içecek, uzay gemilerinde uzayda yetiştirdikleri kara lahanayı yiyecek diye çok gururlanmıştım."
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Sebze Üretim Tekniği Bölümü mezunu İlyas Haliloğlu'nun Türk Uzay Ajansı'na müşavir olarak atanmasını eleştirerek, "Gökbeylerimiz uzay yolculuklarında uzayda yetiştirilmiş çaydan demledikleri çayı içecek, uzay gemilerinde uzayda yetiştirdikleri kara lahanayı yiyecek diye çok gururlanmıştım" dedi.
Altaylı bugünkü yazısında, Sebze Üretim Tekniği Bölümü mezunu İlyas Haliloğlu'nunTürkiye Uzay Ajansı'na Başkan Müşaviri olarak atanmasını gündemine taşıdı.
"Türkiye Uzay Ajansı da bu önemli görev doğrultusunda kadrolaşmaya devam ediyor ve son olarak dün öğrendiğimize göre bir de başkan müşavirini göreve başlatmışlar" diyen Altaylı, "Müşavir Bey’in uzmanlık alanı 'Sebze üretim teknikleri' iştigal alanı ise her fırsatta AK Parti’den aday olmak. İster belediye başkanı ister milletvekili, fark etmez. Müşavir Bey’in atanmasından sonra türlü eleştiriler yapmış bazı münafıklar. Vay efendim sebze üretim uzmanından Uzay Ajansı’na müşavir olur muymuş. Bence şahane olurdu" dedi.
Altaylı yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"Sert inişle gidilecek Ay'da ve muhtemelen bir sonraki hedefimiz olacak olan Mars başta olmak üzere uzay şartlarında sebze yetiştirme konusunda çok değerli çalışmalar yapabilirdi.
Açıkçası ben bu önemli zatın, bu önemli kurumda bu nedenle işe alındığını düşünmüştüm.
Ama ajans bir açıklama yaparak “Müşavir Bey’in idari hizmetlerde görevlendirileceğini” belirtti.
Emin olun hayallerim yıkıldı.
Oysa Gökbeylerimiz uzay yolculuklarında uzayda yetiştirilmiş çaydan demledikleri çayı içecek, uzay gemilerinde uzayda yetiştirdikleri kara lahanayı yiyecek diye çok gururlanmıştım."