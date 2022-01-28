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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ulaşıma kapatılacak
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ulaşıma kapatılacak
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi, kar temizleme çalışması nedeniyle İstanbul yönü geçici olarak ulaşıma kapatılacak. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T17:32+0300
2022-01-28T17:32+0300
türkiye
istanbul
otoyol
bolu dağı
bolu dağı tüneli
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, otoyolun Bolu Dağı Tünel Bölgesi'ndeki viyadüklerin sol şeridinde yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınlarının temizliği için çalışma yürütülecek.Bu kapsamda otoyolun İstanbul yönü, 29 Ocak'ta 01.00-03.30 saatlerinde ulaşıma kapatılacak.Otoyolun kapalı olduğu saat diliminde ulaşım, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna aktarılacak.
türkiye
istanbul
bolu dağı
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istanbul, otoyol, bolu dağı, bolu dağı tüneli

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ulaşıma kapatılacak

17:32 28.01.2022
© AABolu Dağı
Bolu Dağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AA
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi, kar temizleme çalışması nedeniyle İstanbul yönü geçici olarak ulaşıma kapatılacak.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, otoyolun Bolu Dağı Tünel Bölgesi'ndeki viyadüklerin sol şeridinde yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınlarının temizliği için çalışma yürütülecek.
Bu kapsamda otoyolun İstanbul yönü, 29 Ocak'ta 01.00-03.30 saatlerinde ulaşıma kapatılacak.
Otoyolun kapalı olduğu saat diliminde ulaşım, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna aktarılacak.
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