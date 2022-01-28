https://tr.sputniknews.com/20220128/ankaradaki-kugulu-parkin-fiskiyeleri-dondu-4-metre-uzunlugunda-buz-kutleleri-olustu-1053221234.html

Ankara'daki Kuğulu Park'ın fıskiyeleri dondu, 4 metre uzunluğunda buz kütleleri oluştu

Ankara'daki Kuğulu Park'ın fıskiyeleri dondu, 4 metre uzunluğunda buz kütleleri oluştu

Ankara’da etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığında-10 dereceye kadar düşmesi sonucun da kentin simge yeri olan Mogan Gölü tamamen buz ile kaplandı... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T08:30+0300

2022-01-28T08:30+0300

2022-01-28T08:40+0300

yaşam

ankara

kar

buz

kuğulu park

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Ankara’da etkili olan kar yağışı sonrasında hava sıcaklığında -10 derece kadar düşmesi sonucunda Gölbaşı ilçesinde bulunan ve Barselona Sözleşmesi çerçevesinde 15 özel koruma bölgesinden bir tanesini oluşturan Mogan gölü tamamen buz tuttu. Göl içerisinde bulunan karabatak kuşları ise kendilerine alan bulmakta zorlandı. Donan göl ve içerisinde bulunan karabatak kuşları ise vatandaşlar için kartpostallık görüntüler oluştu.Kuğulu Park’ta 4 metre uzunluğunda buz kütleleri oluştuBaşkent’in simge ve uğrak yeri olan Kuğulu Park’ta bulunan fıskiyelerden çıkan suyun ve havuzun buz tutması sonucunda yaklaşık 4 metre uzunluğunda 3 tane ayrı ayrı buz kütlesi oluştu. Parka gelen vatandaşlar oluşan buz kütleleri görünce şaşkınlığa uğradı. Park’ta bulunan kuğular ise havuzda oluşan buzların üstünde dolaştı. Görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedildi.

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ankara, kar, buz, kuğulu park