Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220128/ankaradaki-kugulu-parkin-fiskiyeleri-dondu-4-metre-uzunlugunda-buz-kutleleri-olustu-1053221234.html
Ankara'daki Kuğulu Park'ın fıskiyeleri dondu, 4 metre uzunluğunda buz kütleleri oluştu
Ankara'daki Kuğulu Park'ın fıskiyeleri dondu, 4 metre uzunluğunda buz kütleleri oluştu
Ankara’da etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığında-10 dereceye kadar düşmesi sonucun da kentin simge yeri olan Mogan Gölü tamamen buz ile kaplandı... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T08:30+0300
2022-01-28T08:40+0300
yaşam
ankara
kar
buz
kuğulu park
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053221209_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_c23032f42500d2d78a5d5c3841b0faa5.jpg
Ankara’da etkili olan kar yağışı sonrasında hava sıcaklığında -10 derece kadar düşmesi sonucunda Gölbaşı ilçesinde bulunan ve Barselona Sözleşmesi çerçevesinde 15 özel koruma bölgesinden bir tanesini oluşturan Mogan gölü tamamen buz tuttu. Göl içerisinde bulunan karabatak kuşları ise kendilerine alan bulmakta zorlandı. Donan göl ve içerisinde bulunan karabatak kuşları ise vatandaşlar için kartpostallık görüntüler oluştu.Kuğulu Park’ta 4 metre uzunluğunda buz kütleleri oluştuBaşkent’in simge ve uğrak yeri olan Kuğulu Park’ta bulunan fıskiyelerden çıkan suyun ve havuzun buz tutması sonucunda yaklaşık 4 metre uzunluğunda 3 tane ayrı ayrı buz kütlesi oluştu. Parka gelen vatandaşlar oluşan buz kütleleri görünce şaşkınlığa uğradı. Park’ta bulunan kuğular ise havuzda oluşan buzların üstünde dolaştı. Görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedildi.
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053221209_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_59d9719f46a98ffeb4717c08d74ba021.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, kar, buz, kuğulu park

Ankara'daki Kuğulu Park'ın fıskiyeleri dondu, 4 metre uzunluğunda buz kütleleri oluştu

08:30 28.01.2022 (güncellendi: 08:40 28.01.2022)
© İHA / Kuğulu Park
Kuğulu Park - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© İHA /
Abone ol
Ankara’da etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığında-10 dereceye kadar düşmesi sonucun da kentin simge yeri olan Mogan Gölü tamamen buz ile kaplandı. Kuğulu Park’ta bulunan fıskiyelerden çıkan suyun donması sonucunda ise yaklaşık 4 metre uzunluğunda buz kütleleri oluştu.
Ankara’da etkili olan kar yağışı sonrasında hava sıcaklığında -10 derece kadar düşmesi sonucunda Gölbaşı ilçesinde bulunan ve Barselona Sözleşmesi çerçevesinde 15 özel koruma bölgesinden bir tanesini oluşturan Mogan gölü tamamen buz tuttu.
Göl içerisinde bulunan karabatak kuşları ise kendilerine alan bulmakta zorlandı. Donan göl ve içerisinde bulunan karabatak kuşları ise vatandaşlar için kartpostallık görüntüler oluştu.

Kuğulu Park’ta 4 metre uzunluğunda buz kütleleri oluştu

Başkent’in simge ve uğrak yeri olan Kuğulu Park’ta bulunan fıskiyelerden çıkan suyun ve havuzun buz tutması sonucunda yaklaşık 4 metre uzunluğunda 3 tane ayrı ayrı buz kütlesi oluştu. Parka gelen vatandaşlar oluşan buz kütleleri görünce şaşkınlığa uğradı.
Park’ta bulunan kuğular ise havuzda oluşan buzların üstünde dolaştı. Görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce