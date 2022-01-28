https://tr.sputniknews.com/20220128/antalya-aciklarinda-43-buyuklugunde-deprem-1053222026.html

Antalya açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Antalya açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T09:20+0300

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türkiye

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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya'da saat 06.57'de deprem meydana geldi. Gazipaşa ilçesinde yaşanan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 3.32 kilometre derinliğinde kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220124/kusadasi-aciklarinda-42-buyuklugunde-deprem-1053065552.html

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türkiye, antalya, afad, akdeniz, deprem