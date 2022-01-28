Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220128/antalya-aciklarinda-43-buyuklugunde-deprem-1053222026.html
Antalya açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Antalya açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T09:20+0300
2022-01-28T09:20+0300
2022-01-28T09:20+0300
türkiye
türkiye
antalya
afad
akdeniz
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053065698_0:28:641:388_1920x0_80_0_0_6b6c7aaf1ef5fffb153fe304508ff2b5.jpg
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya'da saat 06.57'de deprem meydana geldi. Gazipaşa ilçesinde yaşanan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 3.32 kilometre derinliğinde kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220124/kusadasi-aciklarinda-42-buyuklugunde-deprem-1053065552.html
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053065698_5:0:522:388_1920x0_80_0_0_9692aaf6e885688f79c9247c564a8221.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, antalya, afad, akdeniz, deprem
Antalya açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya'da
saat 06.57'de deprem meydana geldi. Gazipaşa ilçesinde yaşanan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 3.32 kilometre derinliğinde kaydedildi.