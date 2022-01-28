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Antalya açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Antalya açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya'da saat 06.57'de deprem meydana geldi. Gazipaşa ilçesinde yaşanan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 3.32 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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türkiye, antalya, afad, akdeniz, deprem

Antalya açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

09:20 28.01.2022
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© DHA
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya'da saat 06.57'de deprem meydana geldi.

Gazipaşa ilçesinde yaşanan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 3.32 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
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