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https://tr.sputniknews.com/20220128/antalya-osb-baskani-bahar-dogalgaz-kesintisinin-uzamasi-hasarlari-daha-kalici-hale-getirir-1053243147.html
Antalya OSB Başkanı Bahar: Doğalgaz kesintisinin uzaması hasarları daha kalıcı hale getirir
Antalya OSB Başkanı Bahar: Doğalgaz kesintisinin uzaması hasarları daha kalıcı hale getirir
İran doğalgazının kesilmesinden dolayı bu hafta üç gün fabrikalarını kapatan sanayiciler kısıntının uzamasından endişeli. Antalya Organize Sanayi Bölgesi... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T16:23+0300
2022-01-28T16:23+0300
türkiye
elektrik
doğalgaz
sanayi
enerji
üretim
organize sanayi bölgesi (osb)
ihracat
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Geçtiğimiz hafta sanayide İran’dan Türkiye’ye gelen doğalgaz iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle doğalgaz kısıntısının yaşanacağı açıklandı. Ardından TEİAŞ’ın aldığı son kararla Türkiye’deki tüm organize sanayi bölgelerinde 72 saat (üç gün) süreyle elektrik kısıntıya gitti. Organize Sanayi Bölgelerinde 3 günlük enerji kesintisi yaşandı.İran’dan gazın gelemeyecek olması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı programda “İnşallah 10-15 gün içerisinde bu doğalgaz akışı tekrar devam edecek” sözleri sanayicilerde endişe yarattı. Sanayiciler, kısıtlamanın uzamaması, uzaması durumunda ise bunun toplumun tüm kesimlerine yayılması gerektiği görüşünde.‘Sanayici sıkıntıyı sırtladı’Yaşanan üç günlük kesintiyi Sputnik’e değerlendiren Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar “Görüyoruz ki bu hafta üretimde ciddi bir kısıtlama ile geçtik. Fakat en azından uyum sağlaya bildik. Tabi bunlar şirketlerimize üretim anlamında, ihracat anlamında önemli sıkıntılar yaşatıyor. Fakat biz ülkemizin yaşadığı bu zorlukları sırtlanmayı bilen bir durumdayız. Yani sanayici sıkıntıyı sırtlayabilen bir durumda” sözlerini kullandı.‘İsteğimiz kesintinin uzamaması’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kısıtlamaya ilişkin ‘10-15 gün sürebilir’ değerlendirmesini hatırlatan Ali Bahar “Bizim isteğimiz kesintinin uzamaması. Devam etmesi bir takım hasarların daha kalıcı olmasını sağlar bunu düşünmek istemiyoruz. Biz sanayiciler olarak aynı geminin içinde olduğumuzu bilincindeyiz. Devletimizin bir zorluğunu kaldırmak aslında bizim de bir görevimiz. Fakat bizim tek ricamız bunun toplumun tüm kesimleri ne yayılmasıdır. Organize sanayi bölgesi içinde biz kısıtlamaya maruz kalıyorsak, organize sanayinin dışındaki sanayi şirketi ya da AVM’ler gibi elektriğin çok büyük yükünü çeken bu kısıtlamaya maruz kalmıyorsa burada bir haksızlık var demektir. Onun düzeltilmesi lazım devletimize bu konuda ricada bulunuyoruz” dedi‘Çatılara güneş enerjisi kurulması desteklensin’Bundan sonra benzer enerji kesintilerinin sanayide üretimi durdurmaması için de önerisini açıklayan Bahar “Bir musibet bin nasihatten iyidir. Yaklaşık 2018 yılından beri ‘çatılara özgürlük’ adında bir projeden bahsediyoruz. Bu tüm organize sanayi bölgelerine teşvik vermek suretiyle çatılarının güneş enerjisi ile kaplanması. Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki tüm çatıların güneş paneli olması ile alakalı biz devletimize pas veriyoruz. OSB’lerin çatısında verilecek teşviklerle kredibilite ile ve ayrı bir tüzel kişilik olarak değerlendirilip alan kişinin kredibilitesini etkilememesi sağlanması suretiyle organize sanayi bölgelerinin çatılarının güneş paneliyle buluşmasını ivedi bir biçimde gerçekleşmeli” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220124/sanayiciler-gaz-ve-elektrik-kesintisi-uretimde-buyuk-zarara-neden-olacak-1053075376.html
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elektrik, doğalgaz, sanayi, enerji, üretim, organize sanayi bölgesi (osb), ihracat

Antalya OSB Başkanı Bahar: Doğalgaz kesintisinin uzaması hasarları daha kalıcı hale getirir

16:23 28.01.2022
© AAsanayi
sanayi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AA
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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İran doğalgazının kesilmesinden dolayı bu hafta üç gün fabrikalarını kapatan sanayiciler kısıntının uzamasından endişeli. Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar “Kısıntının devam etmesi bir takım hasarların daha kalıcı olmasına sebep olur, bunu düşünmek istemiyoruz” dedi.
Geçtiğimiz hafta sanayide İran’dan Türkiye’ye gelen doğalgaz iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle doğalgaz kısıntısının yaşanacağı açıklandı. Ardından TEİAŞ’ın aldığı son kararla Türkiye’deki tüm organize sanayi bölgelerinde 72 saat (üç gün) süreyle elektrik kısıntıya gitti. Organize Sanayi Bölgelerinde 3 günlük enerji kesintisi yaşandı.
İran’dan gazın gelemeyecek olması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı programda “İnşallah 10-15 gün içerisinde bu doğalgaz akışı tekrar devam edecek” sözleri sanayicilerde endişe yarattı. Sanayiciler, kısıtlamanın uzamaması, uzaması durumunda ise bunun toplumun tüm kesimlerine yayılması gerektiği görüşünde.

‘Sanayici sıkıntıyı sırtladı’

Yaşanan üç günlük kesintiyi Sputnik’e değerlendiren Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar “Görüyoruz ki bu hafta üretimde ciddi bir kısıtlama ile geçtik. Fakat en azından uyum sağlaya bildik. Tabi bunlar şirketlerimize üretim anlamında, ihracat anlamında önemli sıkıntılar yaşatıyor. Fakat biz ülkemizin yaşadığı bu zorlukları sırtlanmayı bilen bir durumdayız. Yani sanayici sıkıntıyı sırtlayabilen bir durumda” sözlerini kullandı.

‘İsteğimiz kesintinin uzamaması’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kısıtlamaya ilişkin ‘10-15 gün sürebilir’ değerlendirmesini hatırlatan Ali BaharBizim isteğimiz kesintinin uzamaması. Devam etmesi bir takım hasarların daha kalıcı olmasını sağlar bunu düşünmek istemiyoruz. Biz sanayiciler olarak aynı geminin içinde olduğumuzu bilincindeyiz. Devletimizin bir zorluğunu kaldırmak aslında bizim de bir görevimiz. Fakat bizim tek ricamız bunun toplumun tüm kesimleri ne yayılmasıdır. Organize sanayi bölgesi içinde biz kısıtlamaya maruz kalıyorsak, organize sanayinin dışındaki sanayi şirketi ya da AVM’ler gibi elektriğin çok büyük yükünü çeken bu kısıtlamaya maruz kalmıyorsa burada bir haksızlık var demektir. Onun düzeltilmesi lazım devletimize bu konuda ricada bulunuyoruz” dedi

‘Çatılara güneş enerjisi kurulması desteklensin’

Bundan sonra benzer enerji kesintilerinin sanayide üretimi durdurmaması için de önerisini açıklayan Bahar “Bir musibet bin nasihatten iyidir. Yaklaşık 2018 yılından beri ‘çatılara özgürlük’ adında bir projeden bahsediyoruz. Bu tüm organize sanayi bölgelerine teşvik vermek suretiyle çatılarının güneş enerjisi ile kaplanması. Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki tüm çatıların güneş paneli olması ile alakalı biz devletimize pas veriyoruz. OSB’lerin çatısında verilecek teşviklerle kredibilite ile ve ayrı bir tüzel kişilik olarak değerlendirilip alan kişinin kredibilitesini etkilememesi sağlanması suretiyle organize sanayi bölgelerinin çatılarının güneş paneliyle buluşmasını ivedi bir biçimde gerçekleşmeli” ifadelerini kullandı.
sanayi -işçi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
EKONOMİ
Sanayiciler: Gaz ve elektrik kesintisi üretimde büyük zarara neden olacak
24 Ocak, 17:33
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