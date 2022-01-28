https://tr.sputniknews.com/20220128/asya-natosundan-bahsedilirken-rusya-ve-cinin-dayanismasi-kadar-normal-bir-sey-yok-1053259410.html

‘Asya NATO'sundan bahsedilirken Rusya ve Çin'in dayanışması kadar normal bir şey yok’

‘Asya NATO'sundan bahsedilirken Rusya ve Çin'in dayanışması kadar normal bir şey yok’

Gökhun Göçmen’e göre ABD, 'Ukrayna'ya saldırı' retoriğiyle savaş ve tehdit enflasyonu yaratıyor. Çin'in ABD'nin AUKUS ve QUAD gibi ittifaklarla genişleme... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T23:08+0300

2022-01-28T23:08+0300

2022-01-29T04:08+0300

eksen

abd

rusya

ukrayna

çin

nato

joe biden

antony blinken

vang yi

pekin olimpiyatları

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ABD ve NATO, Rusya Federasyonu'nun ittifakın genişleme ve Rusya sınırlarına askeri yığınağının yarattığı krize dur demek için sunduğu güvenlik garantileri anlaşmalarına 1.5 ay sonra nihayet yazılı yanıt verdi. Rusya, yanıtların ana talepleri karşılamaktan uzak olduğunu belirtse de diplomasiyi sürdürmeye hazır görünüyor. Batı'nın yanıt vermesine paralel olarak Çin yönetiminden de bu krizle ilgili daha net açıklamalar geldi.Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüşürken, Çin Dışişleri'nin sitesinden yayınlanan açıklama önemliydi. Açıklamada Vang Yi'nin 'Ukrayna sorununda' Minsk Anlaşmalarına işaret ederken, güvenliğin askeri ittiakları güçlendirmek ve genişletmekle garanti altına alınamayacağını vurgulaması dikkat çekti.Batı medyasında Çin'in Rusya'dan 'gerilimin 4 Şubat'da başlayacak Pekin'deki Kış Olimpiyatları sırasında yükseltilmemesinin istendiği' iddiaları ise Çin Dışişleri tarafından kesin bir dille yalanlandı. Bakanlık bu iddiaları 'rezilce numaralar' diye nitelendirirken, Rusya ve Çin arasında güveni sarsmaya yönelik girişimlerin beyhude olduğunu vurguladı.ABD ve NATO'nun genişleme krizine yönelik Çin'in tutumunu gazeteci ve yazar Gökhun Göçmen ile konuştuk.‘Çin, ABD'nin AUKUS ve QUAD gibi ittifaklarla genişleme refleksinin yarın kendilerine yönelebileceğinin farkında’Gökhun Göçmen’e göre, 'Ukrayna' temasıyla sunulan krizde genelde uluslararası krizlere karışmayan Çin'in tutumunu yansıtan net açıklama Dışişleri Bakanı Wang'ın ABD'li mevkidaşı Blinken'le görüşmesiyle geldi Pekin'in can alıcı vurgusunun Rusya'nın NATO'nun genişlemesine yönelik endişelerine hak vermek olduğunu belirten Göçmen, 'NATO'nun anılmamasının Pekin için ABD'nin başka ittifaklarla aynı çevrelemeyi kendisine yapması olarak algıladığının işareti olduğunu söyledi. Göçmen Ukrayna konusunda ise Wang'ın BM Güvenlik Konseyi çatısında Minsk çözümüne işaret ettiğini vurguladı:'Bir tarafta Ukrayna diğer tarafta Tayvan liderliği son derece ABD yanlısı politikalar izliyor'ABD yönetiminin genişleme refleksinin yarın farklı coğrafi bölgeler ve adalar üzerinden Çin'e yönelebileceğini belli ettiğini anımsatan Göçmen, Tayvan'a yapılan yüklü miktarda silah sevkıyatlarına işaret etti. Göçmen Tayvan liderliğinin Ukrayna'ya destek mesajlarının altını çizdi:‘ABD Rusya’nın açıklamalarına rağmen bir savaş ve tehdit enflasyonu yaratıyor’ABD'nin 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği' temasıyla bir savaş ve tehdit enflasyonu yaratmaya çalıştığı görüşündeki Göçmen, bu yolla müttefikleri hizaya getirme hedefinin başarılamadığı değerlendirmesinde bulundu. Diğer yandan Rusya ve Çin'in meseleyi 'bir kuşatma hamlesi' olarak doğru okuduklarını söyleyen Göçmen, Moskova ile Pekin arasına kama sokma çabasının yeni değil, ABD devlet aklının öteden beri enstrümanlarından birisi olduğunu anımsattı:‘Asya NATO'sundan bahsedilirken Rusya ve Çin'in dayanışması kadar normal bir şey yok’Çin'in İngilizce yayın yapan gazetesi Global Times'ın eski editörü Hu Xijin'in, "Rusya ABD ve NATO tarafından kuşatılmaya direnirken yalnız olmayacak. Elbette Çin, Rusya'ya destek teklifi sunacaktır" şeklindeki sosyal medya paylaşımını da değerlendiren Göçmen, bunun en başta ekonomik yaptırım tehdidi karşısında destek ifadesi olduğu görüşünde. Pekin'in nazarında Batı'nın askeri ittifaklarla yarın Çin'i hedef alabilme potansiyeli olduğunu belirten Göçmen, NATO'nun iki yıl önce gündemine Çin'i aldığını anımsattı:'Biden gamlı baykuş gibi 'Rusya şu zaman saldıracak' diyor, Ukrayna'dan 'yapmayın' diye tepki geliyor; iş komediye döndü'ABD'nin müttefiklerini caydırıcılık için zor ikna ettiği görüşündeki Göçmen, Biden'ın 'gamlı baykuş' gibi sürekli 'Rusya saldıracak' dediğini ancak Kiev'de bile 'yapmayın' mesajı verildiğini belirterek meselenin 'komediye döndüğünü' söyledi:

rusya

ukrayna

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abd, rusya, ukrayna, çin, nato, joe biden, antony blinken, vang yi, pekin olimpiyatları