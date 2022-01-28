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Avustralya Açık'ın tek erkeklerde ilk finalisti Nadal
Avustralya Açık'ın tek erkeklerde ilk finalisti Nadal
Kariyerinin 21. Grand Slam şampiyonluğunu kovalayan İspanyol Nadal, İtalyan Berrettini'yi 3-1 yenerek final biletini aldı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
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Sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Rafael Nadal finale çıktı. Rod Laver Arena'da oynanan yarı final mücadelesinde İspanyol Nadal, 7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini ile karşılaştı. Toplam 2 saat 55 dakika süren maçta rakibini 6-3, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup eden Nadal, turnuvada 6, Grand Slam'lerde ise 29. kez finale yükselme başarısını gösterdi. 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Nadal, bu alanda zirveyi İsviçreli Roger Federer ve Sırp Novak Djokovic'le paylaşıyor. Nadal'ın finaldeki rakibi, Rus Daniil Medvedev ile Yunan Stefanos Tsitsipas arasındaki yarı final maçının galibi olacak. İspanyol sporcu, pazar günü korttan galibiyetle ayrılması halinde 21 şampiyonlukla rekor kırarak tarihe geçecek.
https://tr.sputniknews.com/20220125/avustralya-acikta-nadal-son-4e-kaldi-krejcikova-elendi-1053098104.html
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avustralya, roger federer, rafael nadal, novak djokovic, avustralya açık, yarı final, final, matteo berrettini

Avustralya Açık'ın tek erkeklerde ilk finalisti Nadal

10:12 28.01.2022 (güncellendi: 10:15 28.01.2022)
© AP Photo / Hamish BlairRafael Nadal
Rafael Nadal - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Hamish Blair
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Kariyerinin 21. Grand Slam şampiyonluğunu kovalayan İspanyol Nadal, İtalyan Berrettini'yi 3-1 yenerek final biletini aldı.
Sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Rafael Nadal finale çıktı.
Rod Laver Arena'da oynanan yarı final mücadelesinde İspanyol Nadal, 7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini ile karşılaştı. Toplam 2 saat 55 dakika süren maçta rakibini 6-3, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup eden Nadal, turnuvada 6, Grand Slam'lerde ise 29. kez finale yükselme başarısını gösterdi.
20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Nadal, bu alanda zirveyi İsviçreli Roger Federer ve Sırp Novak Djokovic'le paylaşıyor.
Nadal'ın finaldeki rakibi, Rus Daniil Medvedev ile Yunan Stefanos Tsitsipas arasındaki yarı final maçının galibi olacak.
İspanyol sporcu, pazar günü korttan galibiyetle ayrılması halinde 21 şampiyonlukla rekor kırarak tarihe geçecek.
Rafael Nadal - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
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