https://tr.sputniknews.com/20220128/bagdat-havalimanina-6-fuzeyle-saldiri-duzenlendi-1053225043.html

Bağdat Havalimanı'na 6 füzeyle saldırı

Bağdat Havalimanı'na 6 füzeyle saldırı

Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil kanadına 6 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T10:34+0300

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dünya

irak

füze saldırısı

bağdat

bağdat uluslararası havalimanı

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Başbakanlığa yakınlığıyla bilinen "NasNews" haber sitesinin haberine göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil kanadına sabaha karşı 6 füzeyle saldırı gerçekleştirildi.Saldırıda aprondaki boş sivil uçaklardan birinin zarar gördüğü aktarıldı. Haberde, zarar gören sivil uçağın fotoğraflarına da yer verildi.Reuters'a konuşan kaynaklar uçağın servis dışı olduğunu ve bir süredir kullanılmadığını kaydetti.Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda ABD askeri üssü de bulunuyor.Irak resmi makamlarından ise henüz saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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irak, füze saldırısı, bağdat, bağdat uluslararası havalimanı