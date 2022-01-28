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https://tr.sputniknews.com/20220128/bagdat-havalimanina-6-fuzeyle-saldiri-duzenlendi-1053225043.html
Bağdat Havalimanı'na 6 füzeyle saldırı
Bağdat Havalimanı'na 6 füzeyle saldırı
Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil kanadına 6 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T10:34+0300
2022-01-28T10:50+0300
dünya
irak
füze saldırısı
bağdat
bağdat uluslararası havalimanı
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Başbakanlığa yakınlığıyla bilinen "NasNews" haber sitesinin haberine göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil kanadına sabaha karşı 6 füzeyle saldırı gerçekleştirildi.Saldırıda aprondaki boş sivil uçaklardan birinin zarar gördüğü aktarıldı. Haberde, zarar gören sivil uçağın fotoğraflarına da yer verildi.Reuters'a konuşan kaynaklar uçağın servis dışı olduğunu ve bir süredir kullanılmadığını kaydetti.Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda ABD askeri üssü de bulunuyor.Irak resmi makamlarından ise henüz saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
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irak, füze saldırısı, bağdat, bağdat uluslararası havalimanı

Bağdat Havalimanı'na 6 füzeyle saldırı

10:34 28.01.2022 (güncellendi: 10:50 28.01.2022)
© AP Photo / Karim KadimBağdat havalimanı
Bağdat havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Karim Kadim
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Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil kanadına 6 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
Başbakanlığa yakınlığıyla bilinen "NasNews" haber sitesinin haberine göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil kanadına sabaha karşı 6 füzeyle saldırı gerçekleştirildi.
Saldırıda aprondaki boş sivil uçaklardan birinin zarar gördüğü aktarıldı. Haberde, zarar gören sivil uçağın fotoğraflarına da yer verildi.
Reuters'a konuşan kaynaklar uçağın servis dışı olduğunu ve bir süredir kullanılmadığını kaydetti.
Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda ABD askeri üssü de bulunuyor.
Irak resmi makamlarından ise henüz saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
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