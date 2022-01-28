Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220128/bakanliktan-camdaki-kizdaki-olumlu-is-kazasina-iliskin-aciklama-1053254581.html
Bakanlık'tan 'Camdaki Kız'daki ölümlü iş kazasına ilişkin açıklama
Bakanlık'tan 'Camdaki Kız'daki ölümlü iş kazasına ilişkin açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Camdaki Kız dizisinde işlenen ölümlü iş kazasıyla ilgili, "İş sağlığı ve güvenliğinin dizi senaryolarında işlenmesi... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T23:14+0300
2022-01-28T23:14+0300
yaşam
iş kazası
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
camdaki kız
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053254555_0:330:964:872_1920x0_80_0_0_bc2b6e94bd583a4c3f47bf721349cf44.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kanal D ekranında dün akşam yayınlanan Camdaki Kız dizisinin 28'inci bölümünde işlenen bir iş kazası sahnesinin ardından gerçekleşen diyaloglar hakkında açıklamada bulundu.Senaryoda, işverenin iş yerinde önlem alma yükümlülüğü, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin sorumlulukları ve ölümlü iş kazasından sonra çalışanın ailesinin durumu konularına yer verildiği belirtilerek, "Dizide, işverenin iş kazasındaki sorumluluğuna dair kullanılan ifadelere gelen tepkilere açıklık getirerek işverenlerin iş sağlığı ve güvenliğine dair sorumluluklarını bir defa daha hatırlatma adına bir açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Dizide işveren rolündeki karakterin, 'İnşaatımızda bir kişi ölüyor ve bunun kağıt üzerindeki sorumlusu neden ben olmalıyım. En az kırk bin kişi çalışıyor bu şirket için, ben bu kişilerin peşinde emniyet kemerlerini takmışlar mı takmamışlar mı diye nasıl dolaşayım. Biz bunun için iş güvenliği uzmanı aldık, bu kazanın sorumlusu odur' şeklinde ifadeler kullandığı işitiliyor. Burada karakter 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine açıkça aykırı olan ifadeler kullanmakla birlikte dizi akışından bu karakterin, sorumluluklarının bilincinde olmayan, iş sürecini ve bu sürecin yürütülmesinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarını takip etmeyen birisi olduğu anlaşılıyor. Nitekim bölümün sonunda, karakterin babasının 'Sen ancak kağıt üzerinde patron olursun. Şirkete gitmiyorsun, adamların başında durmuyorsun, sistemini kurmuyorsun' eleştirilerine tanık olunuyor" denildi.İşverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin genel yükümlülüklerinin düzenlendiği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu vesileyle, işverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin genel yükümlülüklerinin düzenlendiği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu'nun 4'üncü maddesinde yer alan hükmü bir defa daha hatırlatmakta fayda görüyoruz: 'İş yeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.' Ayrıca meri Kanunun 8'inci maddesi hükmü uyarınca iş yerinde görevli İSG profesyonelleri, işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilmekte olup işin ve iş yerinin sahibi işveren, İSG profesyonellerince önerilen tedbirlerin alınması ve uygulanmasından sorumludur. Diğer yandan çalışma hayatının en ehemmiyetli konusu olan iş sağlığı ve güvenliğinin dizi senaryolarında işlenmesi; toplumun geniş kitlelerinde bu yönde farkındalık oluşmasını, konunun öneminin anlaşılmasını ve basit tedbirlerle önlenebilecek iş kazalarının manevi sonuçlarının maddi sonuçlarına kıyasla ne denli ağır olduğunun görülebilmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda; televizyon kanallarının gerek dizilerinde gerekse de diğer programlarında işledikleri konulara doğru bir şekilde yer vermelerinin ne kadar etkili ve önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmakta yarar görmekteyiz."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053254555_0:239:964:962_1920x0_80_0_0_8d41ddf57f4dd120f933b23ce97bbe3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iş kazası, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, camdaki kız

Bakanlık'tan 'Camdaki Kız'daki ölümlü iş kazasına ilişkin açıklama

23:14 28.01.2022
© Kanal DCamdaki Kız
Camdaki Kız - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© Kanal D
Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Camdaki Kız dizisinde işlenen ölümlü iş kazasıyla ilgili, "İş sağlığı ve güvenliğinin dizi senaryolarında işlenmesi; toplumun geniş kitlelerinde bu yönde farkındalık oluşmasını, konunun öneminin anlaşılmasını sağlamaktadır" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kanal D ekranında dün akşam yayınlanan Camdaki Kız dizisinin 28'inci bölümünde işlenen bir iş kazası sahnesinin ardından gerçekleşen diyaloglar hakkında açıklamada bulundu.

Senaryoda, işverenin iş yerinde önlem alma yükümlülüğü, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin sorumlulukları ve ölümlü iş kazasından sonra çalışanın ailesinin durumu konularına yer verildiği belirtilerek, "Dizide, işverenin iş kazasındaki sorumluluğuna dair kullanılan ifadelere gelen tepkilere açıklık getirerek işverenlerin iş sağlığı ve güvenliğine dair sorumluluklarını bir defa daha hatırlatma adına bir açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Dizide işveren rolündeki karakterin, 'İnşaatımızda bir kişi ölüyor ve bunun kağıt üzerindeki sorumlusu neden ben olmalıyım. En az kırk bin kişi çalışıyor bu şirket için, ben bu kişilerin peşinde emniyet kemerlerini takmışlar mı takmamışlar mı diye nasıl dolaşayım. Biz bunun için iş güvenliği uzmanı aldık, bu kazanın sorumlusu odur' şeklinde ifadeler kullandığı işitiliyor. Burada karakter 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine açıkça aykırı olan ifadeler kullanmakla birlikte dizi akışından bu karakterin, sorumluluklarının bilincinde olmayan, iş sürecini ve bu sürecin yürütülmesinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarını takip etmeyen birisi olduğu anlaşılıyor. Nitekim bölümün sonunda, karakterin babasının 'Sen ancak kağıt üzerinde patron olursun. Şirkete gitmiyorsun, adamların başında durmuyorsun, sistemini kurmuyorsun' eleştirilerine tanık olunuyor" denildi.
İşverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin genel yükümlülüklerinin düzenlendiği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu vesileyle, işverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin genel yükümlülüklerinin düzenlendiği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu'nun 4'üncü maddesinde yer alan hükmü bir defa daha hatırlatmakta fayda görüyoruz: 'İş yeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.' Ayrıca meri Kanunun 8'inci maddesi hükmü uyarınca iş yerinde görevli İSG profesyonelleri, işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilmekte olup işin ve iş yerinin sahibi işveren, İSG profesyonellerince önerilen tedbirlerin alınması ve uygulanmasından sorumludur. Diğer yandan çalışma hayatının en ehemmiyetli konusu olan iş sağlığı ve güvenliğinin dizi senaryolarında işlenmesi; toplumun geniş kitlelerinde bu yönde farkındalık oluşmasını, konunun öneminin anlaşılmasını ve basit tedbirlerle önlenebilecek iş kazalarının manevi sonuçlarının maddi sonuçlarına kıyasla ne denli ağır olduğunun görülebilmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda; televizyon kanallarının gerek dizilerinde gerekse de diğer programlarında işledikleri konulara doğru bir şekilde yer vermelerinin ne kadar etkili ve önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmakta yarar görmekteyiz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce