https://tr.sputniknews.com/20220128/balmumu-muzesinde-yillik-temizlik-kralice-elizabethin-keli-gorundu-1053235095.html

Balmumu müzesinde yıllık temizlik: Kraliçe Elizabeth'in 'keli göründü'

Balmumu müzesinde yıllık temizlik: Kraliçe Elizabeth'in 'keli göründü'

Almanya’da bulunan bir balmumu müzesindeki Kraliçe 2. Elizabeth heykelinin kel olması dikkat çekti. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T13:32+0300

2022-01-28T13:32+0300

2022-01-28T13:32+0300

dünya

almanya

ingiltere

müze

kraliçe elizabeth

kraliçe 2. elizabeth

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Almanya Hamburg'da bulunan Panoptikum isimli bir balmumu müzesinde, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in heykelinin kel olduğu görüldü.Müzenin yönetici ortağı Dr. Susanne Faerber, basın mensuplarının önünde Kraliçe'nin şapkasını çıkardı ve Elizabeth'in kafasının şapka altında kalan kısımlarda saç olmadığı görüldü. Faerber, balmumu heykellerde kullanılan saçların maliyetinin çok yüksek olduğu için 'şapka takan heykellerde bu yöntemi izlediklerini' açıkladı:"Biz sadece ziyaretçilerin görebileceği kadar saçı yerleştiriyoruz."Kraliçe figürünün kel kafasını göstermenin saygısızlık olup olmadığı sorulduğunda ise Faerber, "Bu bir mum işi, gerçek kişi değil, bu her zaman akılda tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.Fotoğraflar, müzede yıllık düzenlenen temizlik ve bakım işlemlerinin bu sene basına açılması sayesinde ortaya çıktı.Panoptikum, Dr Faerber'in büyük-büyük-büyükbabası tarafından 1879'da kuruldu. Müzede, Donald Trump, Papa Benedict XVI, iklim aktivisti Greta Thunberg ve eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel de dahil olmak üzere 120'den fazla balmumu figürü var.

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almanya, ingiltere, müze, kraliçe elizabeth, kraliçe 2. elizabeth