Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220128/balmumu-muzesinde-yillik-temizlik-kralice-elizabethin-keli-gorundu-1053235095.html
Balmumu müzesinde yıllık temizlik: Kraliçe Elizabeth'in 'keli göründü'
Balmumu müzesinde yıllık temizlik: Kraliçe Elizabeth'in 'keli göründü'
Almanya’da bulunan bir balmumu müzesindeki Kraliçe 2. Elizabeth heykelinin kel olması dikkat çekti. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T13:32+0300
2022-01-28T13:32+0300
dünya
almanya
ingiltere
müze
kraliçe elizabeth
kraliçe 2. elizabeth
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053235070_0:25:633:381_1920x0_80_0_0_2e41015832fcd223e9546184f32a29d7.png
Almanya Hamburg'da bulunan Panoptikum isimli bir balmumu müzesinde, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in heykelinin kel olduğu görüldü.Müzenin yönetici ortağı Dr. Susanne Faerber, basın mensuplarının önünde Kraliçe'nin şapkasını çıkardı ve Elizabeth'in kafasının şapka altında kalan kısımlarda saç olmadığı görüldü. Faerber, balmumu heykellerde kullanılan saçların maliyetinin çok yüksek olduğu için 'şapka takan heykellerde bu yöntemi izlediklerini' açıkladı:"Biz sadece ziyaretçilerin görebileceği kadar saçı yerleştiriyoruz."Kraliçe figürünün kel kafasını göstermenin saygısızlık olup olmadığı sorulduğunda ise Faerber, "Bu bir mum işi, gerçek kişi değil, bu her zaman akılda tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.Fotoğraflar, müzede yıllık düzenlenen temizlik ve bakım işlemlerinin bu sene basına açılması sayesinde ortaya çıktı.Panoptikum, Dr Faerber'in büyük-büyük-büyükbabası tarafından 1879'da kuruldu. Müzede, Donald Trump, Papa Benedict XVI, iklim aktivisti Greta Thunberg ve eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel de dahil olmak üzere 120'den fazla balmumu figürü var.
almanya
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053235070_9:0:546:403_1920x0_80_0_0_73f032ef4181b723b560aa3f6144720d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, ingiltere, müze, kraliçe elizabeth, kraliçe 2. elizabeth

Balmumu müzesinde yıllık temizlik: Kraliçe Elizabeth'in 'keli göründü'

13:32 28.01.2022
© Panoptikum müzesiKraliçe Elizabeth - Panoptikum müzesi
Kraliçe Elizabeth - Panoptikum müzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© Panoptikum müzesi
Abone ol
Almanya’da bulunan bir balmumu müzesindeki Kraliçe 2. Elizabeth heykelinin kel olması dikkat çekti.
Almanya Hamburg'da bulunan Panoptikum isimli bir balmumu müzesinde, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in heykelinin kel olduğu görüldü.
Müzenin yönetici ortağı Dr. Susanne Faerber, basın mensuplarının önünde Kraliçe'nin şapkasını çıkardı ve Elizabeth'in kafasının şapka altında kalan kısımlarda saç olmadığı görüldü.
Faerber, balmumu heykellerde kullanılan saçların maliyetinin çok yüksek olduğu için 'şapka takan heykellerde bu yöntemi izlediklerini' açıkladı:
"Biz sadece ziyaretçilerin görebileceği kadar saçı yerleştiriyoruz."
Kraliçe figürünün kel kafasını göstermenin saygısızlık olup olmadığı sorulduğunda ise Faerber, "Bu bir mum işi, gerçek kişi değil, bu her zaman akılda tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar, müzede yıllık düzenlenen temizlik ve bakım işlemlerinin bu sene basına açılması sayesinde ortaya çıktı.
Panoptikum, Dr Faerber'in büyük-büyük-büyükbabası tarafından 1879'da kuruldu.
Müzede, Donald Trump, Papa Benedict XVI, iklim aktivisti Greta Thunberg ve eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel de dahil olmak üzere 120'den fazla balmumu figürü var.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce