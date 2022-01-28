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Başakşehir, Salih Uçan'ı kiraladı
Başakşehir, Salih Uçan'ı kiraladı
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Beşiktaş forması giyen Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T10:23+0300
2022-01-28T10:23+0300
2022-01-28T10:23+0300
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Beşiktaş’ın sezon başında Aytemiz Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Salih Uçan, bir diğer İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir’e kiralandı. Siyah-Beyazlı ekipte toplam 15 maçta şans bulan Salih Uçan, 548 dakika süre aldı. 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ta gol veya asist katkısı yapamadı. Daha fazla şans bulmak istediği Başakşehir’den kendisine gelen öneriyi kabul eden başarılı orta saha oyuncusu, kulübüyle de görüşerek transferi bizzat kendisi tamamladı. Salih Uçan’ın Beşiktaş ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220127/galatasaray-atalay-babacani-umraniyespora-kiraladi-yedlin-ile-yollarini-ayirdi-1053168956.html
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Başakşehir, Salih Uçan'ı kiraladı
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Beşiktaş forması giyen Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Beşiktaş’ın sezon başında Aytemiz Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Salih Uçan, bir diğer İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir’e kiralandı.
Siyah-Beyazlı ekipte toplam
15 maçta şans bulan Salih Uçan, 548 dakika süre aldı. 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ta gol veya asist katkısı yapamadı.
Daha fazla şans bulmak istediği Başakşehir’den kendisine gelen öneriyi kabul eden başarılı orta saha oyuncusu, kulübüyle de görüşerek transferi bizzat kendisi tamamladı.
Salih Uçan’ın Beşiktaş ile
2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.