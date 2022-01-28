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Başakşehir, Salih Uçan'ı kiraladı
Başakşehir, Salih Uçan'ı kiraladı
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Beşiktaş forması giyen Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
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2022-01-28T10:23+0300
spor
süper lig
başakşehir
beşiktaş
spor toto süper lig
kiralama
salih uçan
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Beşiktaş’ın sezon başında Aytemiz Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Salih Uçan, bir diğer İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir’e kiralandı. Siyah-Beyazlı ekipte toplam 15 maçta şans bulan Salih Uçan, 548 dakika süre aldı. 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ta gol veya asist katkısı yapamadı. Daha fazla şans bulmak istediği Başakşehir’den kendisine gelen öneriyi kabul eden başarılı orta saha oyuncusu, kulübüyle de görüşerek transferi bizzat kendisi tamamladı. Salih Uçan’ın Beşiktaş ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220127/galatasaray-atalay-babacani-umraniyespora-kiraladi-yedlin-ile-yollarini-ayirdi-1053168956.html
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süper lig, başakşehir, beşiktaş, spor toto süper lig, kiralama, salih uçan

Başakşehir, Salih Uçan'ı kiraladı

10:23 28.01.2022
© AABaşakşehir, Salih Uçan'ı kiraladı
Başakşehir, Salih Uçan'ı kiraladı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AA
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Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Beşiktaş forması giyen Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Beşiktaş’ın sezon başında Aytemiz Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Salih Uçan, bir diğer İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir’e kiralandı.
Siyah-Beyazlı ekipte toplam 15 maçta şans bulan Salih Uçan, 548 dakika süre aldı. 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ta gol veya asist katkısı yapamadı.
Daha fazla şans bulmak istediği Başakşehir’den kendisine gelen öneriyi kabul eden başarılı orta saha oyuncusu, kulübüyle de görüşerek transferi bizzat kendisi tamamladı.
Salih Uçan’ın Beşiktaş ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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