https://tr.sputniknews.com/20220128/basaksehir-salih-ucani-kiraladi-1053224580.html

Başakşehir, Salih Uçan'ı kiraladı

Başakşehir, Salih Uçan'ı kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Beşiktaş forması giyen Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

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spor

süper lig

başakşehir

beşiktaş

spor toto süper lig

kiralama

salih uçan

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Beşiktaş’ın sezon başında Aytemiz Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Salih Uçan, bir diğer İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir’e kiralandı. Siyah-Beyazlı ekipte toplam 15 maçta şans bulan Salih Uçan, 548 dakika süre aldı. 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ta gol veya asist katkısı yapamadı. Daha fazla şans bulmak istediği Başakşehir’den kendisine gelen öneriyi kabul eden başarılı orta saha oyuncusu, kulübüyle de görüşerek transferi bizzat kendisi tamamladı. Salih Uçan’ın Beşiktaş ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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süper lig, başakşehir, beşiktaş, spor toto süper lig, kiralama, salih uçan