https://tr.sputniknews.com/20220128/betam-istanbulda-yillik-kira-artis-orani-yuzde-846-oldu-1053233762.html

BETAM: İstanbul'da yıllık kira artış oranı yüzde 84.6 oldu

BETAM: İstanbul'da yıllık kira artış oranı yüzde 84.6 oldu

BETAM, İstanbul'da yıllık kira artış oranı yüzde 84.6, Ankara’da yüzde 62.6 olduğunu açıkladı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T13:06+0300

2022-01-28T13:06+0300

2022-01-28T13:09+0300

istanbul

ekonomi

ankara

kira

artış

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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), kiralık konut talebinin düştüğünü açıkladı.BETAM'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı aralıkta yüzde 68.7 olurken, ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 26 TL’ye yükseldi.Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 84.6, Ankara’da yüzde 62.6 ve İzmir’de yüzde 56 oldu. Bu gelişmeler sonucunda ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul’da 40 TL, Ankara’da 18 TL, İzmir’de ise 26 TL oldu.Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları da hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde arttı. Kiralık konut piyasasında bir canlılık göstergesi olarak kullandığımız kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı geçtiğimiz aya göre hem ülke genelinde hem üç büyükşehirde düşüş kaydetti.Ankara’nın ilçelerindeki kira fiyatı artış oranları en yüksek artışın Gölbaşı’nda (yüzde 98,6), en düşük satış fiyatı artışın ise Polatlı’da (yüzde 31.4) olduğunu gösterdi.Çankaya (yüzde 74.4), Yenimahalle (yüzde 68.1) ve Etimesgut (yüzde 66.7) en yüksek kira fiyatı artışlarının hesaplandığı ilçeler olurken, Akyurt (yüzde 44.7), Sincan (yüzde 41.8) ve Çubuk (yüzde 36.4) en düşük kira fiyatı artışlarının görüldüğü ilçeler oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220116/istanbulda-konut-fiyatlari-yuzde-105-artti-1052782416.html

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istanbul, ankara, kira, artış