Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Biden ile Zelenskiy arasında telefon görüşmesi
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'un 'ortak ve müttefik ülkelerle birlikte kararlı adımlar atmaya hazır' olduğunu söyledi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, bugün Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı.
ABD'nin Ukrayna'ya 'ortak ve müttefikleriyle kararlı bir şekilde adım atmaya hazır olduğunu' dile getiren Biden, ABD'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğini belirtti.
ABD'nin Ukrayna'ya geçen sene yarım milyar dolar kalkınma ve insani yardım desteği sağladığını kaydeden Biden, ABD'nin Ukrayna ekonomisini desteklemek için makro-ekonomik destek yolları aradığını ifade etti.
Biden görüşmede, büyükelçilik personellerinin ülkeden ayrılmasına rağmen ABD'nin Kiev'deki büyükelçiliğinin açık ve tam faaliyette olduğunu vurguladı.
Zelenskiy, Twitter üzerinden açıklama yaptı
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Biden ile görüşmesine ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.
Zelenskiy, "Görüşme uzun sürdü. Gerginliğin azaltılması yönündeki diplomatik girişimleri ele aldık. İlerideki ortak adımlar konusunda mutabık kaldık. Biden'a sürekli askeri yardımdan dolayı teşekkür ettim. Ayrıca, Ukrayna'ya maddi desteğin sağlanması imkanı ele alındı" ifadelerini kullandı.
Had a long phone conversation with @POTUS. Discussed recent diplomatic efforts on de-escalation and agreed on joint actions for the future. Thanked President @JoeBiden for the ongoing military assistance. Possibilities for financial support to Ukraine were also discussed. pic.twitter.com/pAsQLYAuig— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2022