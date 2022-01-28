https://tr.sputniknews.com/20220128/biden-ile-zelenskiy-arasinda-telefon-gorusmesi--1053219233.html

Biden ile Zelenskiy arasında telefon görüşmesi

Biden ile Zelenskiy arasında telefon görüşmesi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'un 'ortak ve müttefik ülkelerle birlikte kararlı... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T04:01+0300

2022-01-28T04:01+0300

2022-01-28T04:01+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

joe biden

telefon görüşmesi

vladimir zelenskiy

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, bugün Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı.ABD'nin Ukrayna'ya 'ortak ve müttefikleriyle kararlı bir şekilde adım atmaya hazır olduğunu' dile getiren Biden, ABD'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğini belirtti.ABD'nin Ukrayna'ya geçen sene yarım milyar dolar kalkınma ve insani yardım desteği sağladığını kaydeden Biden, ABD'nin Ukrayna ekonomisini desteklemek için makro-ekonomik destek yolları aradığını ifade etti.Biden görüşmede, büyükelçilik personellerinin ülkeden ayrılmasına rağmen ABD'nin Kiev'deki büyükelçiliğinin açık ve tam faaliyette olduğunu vurguladı.Zelenskiy, Twitter üzerinden açıklama yaptıÖte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Biden ile görüşmesine ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.Zelenskiy, "Görüşme uzun sürdü. Gerginliğin azaltılması yönündeki diplomatik girişimleri ele aldık. İlerideki ortak adımlar konusunda mutabık kaldık. Biden'a sürekli askeri yardımdan dolayı teşekkür ettim. Ayrıca, Ukrayna'ya maddi desteğin sağlanması imkanı ele alındı" ifadelerini kullandı.​​​​​​​

https://tr.sputniknews.com/20220128/beyaz-saray-almanyanin-ukraynaya-silah-tedarik-etmeyi-reddetmesi-beraberligimizi-zayiflatmaz-1053214880.html

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abd, ukrayna, joe biden, telefon görüşmesi, vladimir zelenskiy