https://tr.sputniknews.com/20220128/bilim-insanlari-kullanilmis-maskelerden-pil-yapmaya-yarayan-teknoloji-gelistirdi-1053241568.html
Bilim insanları kullanılmış maskelerden pil yapmaya yarayan teknoloji geliştirdi
Bilim insanları kullanılmış maskelerden pil yapmaya yarayan teknoloji geliştirdi
ABD ve Meksika’dan uzmanlarla güçlerini birleştiren Rus bilim insanları, kullanılmış maskeler ve ilaç kutularından ekonomik pil yapmaya yarayan bir teknoloji... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T16:03+0300
2022-01-28T16:03+0300
2022-01-28T16:03+0300
maske
pil
rusya
ulusal araştırma teknoloji üniversitesi
koronavirüs
abd
koronavirüs
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Journal of Energy Storage dergisinde yayınlanan araştırmaya göre koronavirüs pandemisinde dünya genelinde her ay 130 milyardan fazla maske kullanılıyor. Bu da yüzlerce ton polimer atık anlamına geliyor. Maske atıklarının yakılması durumunda toksik gazlar açığa çıkıyor, bu nedenle de maskelerin işlenip yeniden kullanılabilir hale getirilmesi gündemde. Rusya’daki Ulusal Teknoloji Araştırma Üniversitesi’nden (MISIS) uzmanlar da ABD ve Meksika’dan meslektaşlarıyla birlikte kullanılmış maskelerden ekonomik pil üretmeye yarayan bir teknoloji geliştirdi. Bu teknolojide ilaç kutusu atıkları da pillerin dış kaplaması olarak kullanılıyor. Böylelikle pillerin üretilmesi sırasında yalnızca grafene ihtiyaç duyuluyor. Geliştirilen bu yöntem düşük maliyeti sayesinde tek kullanımlık olabilecek ince, esnek, ucuz pillerin üretimini mümkün kılıyor. Böylelikle bu piller birçok özelliği ile dışı metalle kaplı, ağır ve üretimi daha pahalıya mal olan muadillerinin önüne geçiyor. Maskelerden üretilen piller saatler ve lambalar dahil birçok ev cihazında kullanılabiliyor. MISIS’ten Zahidov Anvar’a göre süper kapasitör tipi pil üretimi sırasında ilk önce maskeler ultason kullanılarak dezenfekte ediliyor, maskeler daha sonra grafen ‘mürekkebine’ batırılıyor, elde edilen malzeme basınç altına alınıp presleniyor ve 140 Santigrat dereceye kadar ısıtılıyor (sıradan piller için 1000-1300 derece). Daha sonra iki elektrolit arasına yine maske malzemesinden yapılmış olan bir ‘conta’ yerleştiriliyor, bu da özel bir elektrolitle besleniyor, ardından da koruyucu kaplama ile kaplanıyor. Yeni piller geleneksel pillerle karşılaştırıldığında daha yüksek enerji depolama yoğunluğu ve elektrik kapasitesine sahip. Uzmanların ürettiği piller 98 watt-saat/kg kapasiteli. Bilim insanları gelecekte bu yeni teknoloji ile elektrikli araçlar, güneş enerjisi santralleri için batarya üretmeyi planlıyor.
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https://tr.sputniknews.com/20211116/kullanilmis-maskeler-incelendi-2-saat-sonra-bakteri-yuvasina-donuyor-1050851171.html
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maske, pil, rusya, ulusal araştırma teknoloji üniversitesi, abd, koronavirüs
Bilim insanları kullanılmış maskelerden pil yapmaya yarayan teknoloji geliştirdi
ABD ve Meksika’dan uzmanlarla güçlerini birleştiren Rus bilim insanları, kullanılmış maskeler ve ilaç kutularından ekonomik pil yapmaya yarayan bir teknoloji geliştirdi.
Journal of Energy Storage dergisinde yayınlanan araştırmaya göre koronavirüs pandemisinde dünya genelinde her ay 130 milyardan fazla maske kullanılıyor. Bu da yüzlerce ton polimer atık anlamına geliyor. Maske atıklarının yakılması durumunda toksik gazlar açığa çıkıyor, bu nedenle de maskelerin işlenip yeniden kullanılabilir hale getirilmesi gündemde.
Rusya’daki Ulusal Teknoloji Araştırma Üniversitesi’nden (MISIS) uzmanlar da ABD ve Meksika’dan meslektaşlarıyla birlikte kullanılmış maskelerden ekonomik pil üretmeye yarayan bir teknoloji geliştirdi. Bu teknolojide ilaç kutusu atıkları da pillerin dış kaplaması olarak kullanılıyor. Böylelikle pillerin üretilmesi sırasında yalnızca grafene ihtiyaç duyuluyor.
Geliştirilen bu yöntem düşük maliyeti sayesinde tek kullanımlık olabilecek ince, esnek, ucuz pillerin üretimini mümkün kılıyor. Böylelikle bu piller birçok özelliği ile dışı metalle kaplı, ağır ve üretimi daha pahalıya mal olan muadillerinin önüne geçiyor.
Maskelerden üretilen piller saatler ve lambalar dahil birçok ev cihazında kullanılabiliyor.
MISIS’ten Zahidov Anvar’a göre süper kapasitör tipi pil üretimi sırasında ilk önce maskeler ultason kullanılarak dezenfekte ediliyor, maskeler daha sonra grafen ‘mürekkebine’ batırılıyor, elde edilen malzeme basınç altına alınıp presleniyor ve 140 Santigrat dereceye kadar ısıtılıyor (sıradan piller için 1000-1300 derece).
Daha sonra iki elektrolit arasına yine maske malzemesinden yapılmış olan bir ‘conta’ yerleştiriliyor, bu da özel bir elektrolitle besleniyor, ardından da koruyucu kaplama ile kaplanıyor.
Yeni piller geleneksel pillerle karşılaştırıldığında daha yüksek enerji depolama yoğunluğu ve elektrik kapasitesine sahip. Uzmanların ürettiği piller 98 watt-saat/kg kapasiteli.
Bilim insanları gelecekte bu yeni teknoloji ile elektrikli araçlar, güneş enerjisi santralleri için batarya üretmeyi planlıyor.